Президент Армении второй раз отказал Пашиняну в назначении главы Генштаба
- 11.03.2021, 20:43
В Армении продолжается политический кризис.
Президент Армении Армен Саркисян второй раз отказался подписать предложение премьера Никола Пашиняна о назначении главой Генерального штаба армии Артака Давтяна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства. Саркисян вернул главе правительства представление со своими возражениями.
Правительство не принимает возражения президента Саркисяна на предложение о назначении нового главы Генерального штаба, сообщает «Армения News» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
Ранее Саркисян обратился в Конституционный суд республики после того, как правительство объявило об увольнении предыдущего начальника Генштаба Оника Гаспаряна. «Обращение обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра освободить от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последовавшими конституционными правовыми процессами», — сообщили тогда в администрации президента.