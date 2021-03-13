Курс биткоина впервые в истории поднялся выше $60 тысяч 2 13.03.2021, 15:21

Ровно год назад стоимость первой криптовалюты была в 15 раз меньше.

Курс биткоина на криптобирже Binance впервые в истории превысил $60 тыс. 13 марта в 14:15 МСК стоимость криптовалюты достигала $60,2 тыс., сообщает РБК.

За прошедшие сутки актив подорожал на 6%. По данным CoinGecko, его капитализация поднялась выше $1,1 трлн.

Ровно год назад, 13 марта 2020-го, котировки биткоина падали до локального минимума в $3,7 тыс. За последние 12 месяцев стоимость первой криптовалюты выросла на 1400%.

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