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Илон Маск ввел звания в Tesla, а себя провозгласил «технокоролем»

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  • 15.03.2021, 17:35
  • 2,136
Илон Маск ввел звания в Tesla, а себя провозгласил «технокоролем»
Илон Маск

Финансовый директор компании стал «мастером над монетой».

Глава Tesla Илон Маск ввел "звания" в компании. Таким образом он стал "технокоролем", а финансовый директор Зак Кирхорн — "мастером над монетой". Об этом сообщает The Verge (перевод — unian.net).

Официальные позиции - главного исполнительного директора и главного финансового директора - у обоих сохранятся.

Информацию о введении в компании званий также подтверждает заявление Tesla в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

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