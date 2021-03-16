В разных городах Беларуси силовики проверяют польские образовательные центры4
- 16.03.2021, 19:51
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Лукашистов интересуют учебные программы, карты, учебники.
В разных городах Беларуси силовики проверяют польские образовательные центры. Как пишет в Facebook председатель непризнанного властями нашей страны Союза поляков Беларуси Анжелика Борис, их интересует, отмечаются ли там на занятиях польские праздники и приглашают ли на них польских дипломатов, а также учебные программы, карты, учебники.
Известно, что 16 марта проверки прошли в Гродно, Бресте, Барановичах, Волковыске.
В Бресте прошли задержания. За решёткой находится соучредитель "Польской школы" Анна Панишева.
А в Барановичах собирают сведения о школьниках, посещающих местный польский центр.