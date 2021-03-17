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«Гродно Азот» достанется Газпрому?

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  • 17.03.2021, 11:37
  • 4,096
«Гродно Азот» достанется Газпрому?

Итальянцы не приступили к реализации крупного проекта в Беларуси.

Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Беларуси Марио Бальди не исключает возможную продажу ОАО «Гродно Азот» ПАО «Газпром», сообщил телеграм-канал «Стачком Азота».

— Это очень важный проект стоимостью €1,3 млрд. И белорусское правительство сейчас занимается поиском финансирования для реализации этого проекта. Они ищут крупных промышленных партнеров и, возможно, Газпром мог бы быть одним из них, — сказал Марио Бальди.

Напомним, год назад в результате конкурса генподрядчиком строительства нового азотного комплекса в Беларуси стала итальянская компания Tecnimont S.p.A.

Однако недавно белорусские власти снова заговорили о поиске инвестора для ОАО «Гродно Азот».

Итальянский дипломат не ответил утвердительно на вопрос о том, имеет еще интерес к данному проекту итальянский бизнес.

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