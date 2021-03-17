В Гродно силовики пришли с осмотрами к двум журналистам 5 17.03.2021, 18:40

Александр Денисов

Фото: Василий Молчанов / Белсат

Каратели пришли к Алесю Денисову и Яну Роману.

В Гродно в первой половине дня был задержан журналист-фрилансер Ян Роман, позже у него дома прошел осмотр. К концу рабочего дня Романа отпустили из милиции. Также силовики пришли к журналисту Алесю Денисову, сообщает БАЖ.

Яна Романа задержали на улице и отвезли в Ленинский РОВД. Позже в его квартире прошел осмотр, в ходе которого были изъяты ноутбук и телефон.

Поводом для задержания якобы послужила информация о том, что Ян «заплатил штрафы за двух лиц, которых наказали в рамках административного кодекса за участие в протестах».

К концу рабочего дня Романа отпустили из милиции.

Также с осмотром силовики пришли к Алесю Денисову. Дома была только его совершеннолетняя дочь. Из квартиры взяли два ноутбука и четыре телефона. Жена журналиста была на работе, сам Денисов — не в городе.

По информации БАЖ, осмотр у Денисова проводился в рамках той же проверки, что и у Яна Романа.

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