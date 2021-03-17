Эксперты описали будущее нефти 17.03.2021, 19:10

Однако спрос на нефть может больше никогда не восстановится до показателей, которые были до пандемии.

Восстановление спроса на нефть до докризисного уровня произойдет не раньше 2023 года. Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА), который описывает будущее энергетического рынка.

В прошлом году спрос на сырье оказался почти на девять миллионов баррелей в сутки ниже уровня 2019 года. Аналитики считают, что к 2026 году он может достичь 104,1 миллиона баррелей в сутки, что на 4,4 миллиона больше уровня 2019 года. Наибольший вклад в восстановление этого показателя внесут Китай и Индия.

Однако спрос на нефть может больше никогда не восстановится до показателей, которые были до пандемии, из-за последствий кризиса в сочетании с переходом на низкоуглеродные источники энергии, отмечают эксперты.

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