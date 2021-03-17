Тихановская призвала США усилить санкции против режима Лукашенко 16 17.03.2021, 19:26

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фото: reuters

В Конгрессе США прошли слушания по Беларуси.

В Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США состоялись слушания по вопросу о демократическом движении в Беларуси и лидерства женщин. На онлайн-слушаниях в качестве свидетеля выступила Светлана Тихановская, а провел их конгрессмен Билл Китинг, глава подкомитета по Европе, энергетике, окружающей среде и кибербезопасности, сообщает «Радыё Свабода».

Конгрессмен Китинг напомнил о ходе выборов в Беларуси в августе 2020 года. Он отметил, что Александр Лукашенко явно проиграл выборы и применил брутальные репрессии, чтобы удержаться у власти. Китинг подчеркнул важную роль, которую играют белорусские женщины, в том числе Светлана Тихановская, в борьбе с диктатурой.

Китинг напомнил о шагах, предпринятых США в поддержку демократического движения в Беларуси, в частности о принятом Конгрессом Акте о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси. Он подчеркнул, что основную работу по демократизации Беларуси ведут люди в самой стране, а также белорусская диаспора по всему миру.

Автор Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси конгрессмен Кристофер Смит отметил, что Россия смотрит на Беларусь с теми же намерениями, с которыми смотрела на Крым и Украину. Смит упомянул о многочисленных политически мотивированных уголовных делах в отношении белорусских женщин.

Светлана Тихановская начала свое выступление с того, что хочет дать голос тем белорусам, который до сих пор продолжают протестовать. Она подчеркнула, что ни один представитель режима не понес ответственности за преступления при том, что погибли не менее 8 участников протестов. В частности, она рассказала об убитом силовиками Александре Тарайковском.

Тихановская рассказала об участницах протеста, назвав Нину Багинскую, Ольгу Хижинкову и Елену Левченко, и то, как они пострадали от репрессий режима. Она также рассказала о журналистках Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой, которых судили за исполнение их профессиональных обязанностей.

«Люди страдают и умирают прямо сейчас. Белорусы нуждаются в вашей помощи как никогда раньше», — завершила Тихановская свое выступление.

Отвечая на вопросы конгрессменов, Тихановская подчеркнула, что Беларуси нужны новые свободные и справедливые выборы. Несмотря на беспрецедентный уровень насилия со стороны власти, люди продолжают бороться, но им нужна международная помощь и международное давление на режим, сказала Светлана Тихановская.

Она также рассказала, что ежедневно общается с людьми внутри Беларуси.

Отвечая на вопрос конгрессмена Смита, Тихановская призвала к усилению давления и к более действенным санкциям против режима. Она предложила расширить списки персональных санкций, прежде всего за счет силовиков, а также ввести санкции в отношении компаний — «кошельков» Лукашенко.

Она призвала американских конгрессменов требовать освобождения заключенных журналистов, поддержать гражданское общество Беларуси, белорусские демократические каналы на Youtube и в Telegram, а также СМИ, работающие в Беларуси, в том числе «Радио Свобода».

Тихановская призвала посла США Джули Фишер приехать в Беларусь и попытаться посетить политзаключенных и политические суды, чтобы своими глазами увидеть бесчеловечные условия содержания и отсутствие соблюдения права. При этом, однако, очень важно, чтобы Фишер не вручала верительных грамот Александру Лукашенко, чтобы никоим образом не создавать впечатления, что он легитимный глава государства, сказала Тихановская.

По словам Светланы Тихановской, белорусы готовы поддерживать усиление санкций, даже если это отразится на их благосостоянии, поскольку они продолжают страдать от действий режима.

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