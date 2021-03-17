Samsung официально представила «народные» Galaxy A52 и А72 2 17.03.2021, 19:41

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Сколько смартфоны стоят в Беларуси?

Samsung официально представила новые смартфоны среднего класса Galaxy A52 и Galaxy A72. Tut.by узнал официальные цены гаджетов в Беларуси, а также дату старта их продаж.

Дизайн и характеристики

Galaxy A52 оснащается экраном на 6,5 дюйма, а А72 — на 6,7 дюйма. Разрешение обоих панелей — Full HD+, матрицы — Super AMOLED, частота обновления — до 90 Гц, яркость — до 800 нит. В дисплеи встроены сканеры отпечатков пальцев. Кроме того, в верхних центральных частях экранов располагаются вырезы в форме буквы «О» для фронтальных камер на 32 Мп (f/2.2).

Корпуса девайсов пластиковые, с матовой задней крышкой. Galaxy А52 весит 189 граммов, а А72 — 203 грамма. Важно: девайсы поддерживают установку двух SIM-карт, или одной «симки» и карты памяти формата microSD. Кроме того, от комплектных адаптеров питания в компании решили не отказываться. Из необычного для девайсов этой ценовой категории — защита от воды и пыли по стандарту IP67. А еще в новинки встроили стереодинамики.

Оба смартфона работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G. Правда, есть различия по памяти. Так, Galaxy А52 в зависимости от версии оснащается либо 4/128 ГБ, либо 8/256 ГБ. Старший А72 в активе имеет варианты с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Объем встроенных аккумуляторов соответственно равняется 4500 и 5000 мА·ч. Беспроводного способа восполнения энергии нет. Операционная система — Android 11 с оболочкой One UI 3.

По камерам различий чуть больше. Так, А52 оснащается модулями на 64 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп (ширик, f/2.2), 5 Мп (макро) и 5 Мп (сенсор глубины). В А72 используются датчики разрешением 64 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп (ширик, f/2.2), 5 Мп (макро) и 8 Мп (телефото, f/2.4, 3-кратный оптический зум).

Цены и дата старта продаж в Беларуси

Продажи Galaxy A52 и A72 стартуют сегодня, 17 марта, с 17.30 в фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров (МТС, А1, «5 Элемент», «Электросила», 21vek.by, «Алло», «На Связи», «Связной/Евросеть»).

Galaxy A52 доступен в черном, голубом и фиолетовом цветах по цене в 949 и 1149 рублей за версии с 128 ГБ и 256 ГБ памяти.

Galaxy A72 доступен в черном, голубом и фиолетовом цветах по цене в 1249 и 1399 рублей за версии с 128 ГБ и 256 ГБ памяти.

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