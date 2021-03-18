Bloomberg: Трамп лишился четверти состояния за время президентства 5 18.03.2021, 13:55

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Дональд Трамп

Основная составляющая его состояния — офисные здания, отели и курорты.

За время своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп потерял около 700 млн долларов в связи с пандемией коронавируса. Теперь его состояние составляет около 2,3 млрд долларов, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Bloomberg.

Указано, что основная составляющая состояния Трампа – офисные здания, отели и курорты. Ущерб им нанесла пандемия COVID-19.

В частности, коммерческая недвижимость Трампа потеряла 26% в цене с 2016 по 2021 годы. А доход от курортного бизнеса, по подсчетам агентства, упал на 42% с 2015 по 2020 годы.

Напомним, Трамп стал первым президентом в истории США, которому два раза объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать две трети от всего количества сенаторов.

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