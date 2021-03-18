Прокуратура Бреста подала иск о ликвидации «Польской школы» 3 18.03.2021, 15:38

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Власти продолжают нарушать права польского национального меньшинства в стране.

Иск о ликвидации ООО «Польская школа» подала прокуратура Бреста в связи с «причинение ущерба государственным интересам», сообщает ее пресс-служба.

Напомним, 10 марта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК.

В рамках уголовного дела задержали соучредителя «Польской школы» — 43-летнего брестчанина — и директора Анну Панишеву, которая вернулась в Беларусь после командировки в Польшу. Они проходят по делу как подозреваемые. По информации tut.by, через некоторое время соучредителя отпустили, а директор все еще находится под стражей.

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста. Консулу в Бресте было предложено покинуть территорию Беларуси.

В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

Также территорию Беларуси покинули руководитель и консул Генерального консульства Польши в Гродно.

В ответ МИД Польши заявил о высылке из страны двух белорусских консулов.

В середине марта стало известно, что силовики проверяют польские образовательные центры в Гродно, Барановичах, Волковыске.

Секретарь главного правления «Союза поляков Беларуси» Анджей Писальник заявил Сharter97.org, что в случае ликвидации польских школ действия режима можно рассматривать как культурный и образовательный геноцид в отношении польского меньшинства.

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