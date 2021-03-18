Стало известно, что Путин ответил Байдену 18 18.03.2021, 16:02

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Фото: AP

Ранее президент США назвал главу Кремля убийцей.

Глава Кремля Владимир Путин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который считает его убийцей.

«Я бы ответил ему: Будьте здоровы», — сказал глава Кремля.

Путин добавил, что, «кто обзывается, тот сам так называется».

Во время интервью ABC News Байдена спросили, считает ли он президента РФ убийцей, на что он ответил утвердительно.

«Ммммг, считаю», — сказал Байден.

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