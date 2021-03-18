Известные белорусские поэты получили в Норвегии Премию за свободу слова 18.03.2021, 17:59

Дмитрий Строцев и Анна Комар

Авторы постоянно находятся в центре борьбы за права человека.

Белорусские поэты Дмитрий Строцев и Анна Комар получили Премию за свободу слова, которую вручает Ассоциация норвежских писателей, пишет tut.by.

Организаторы заявили, что хотят разделить приз между двумя авторами, «каждый из которых представляет поколение активистов, которые приложили огромные усилия и постоянно находятся в центре борьбы за свободу слова в Беларуси».

Анна Комар родилась в 1989 году в Барановичах. Автор поэтических сборников «Страх вышыні» (2016) и «Recycled» (2018)

Дмитрий Строцев родился в 1963 году в Минске. Автор книг «38», «Виноград», «Лишние сутки», «Остров Це», «Бутылки света», «Газета» и «Шаг».

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