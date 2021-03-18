Во Внуково бизнес-джет после посадки завалился на бок

Во Внуково бизнес-джет после посадки завалился на бок2
- 18.03.2021, 19:05
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Аварийно севший джет летел из Литвы.
В аэропорту Внуково аварийно сел бизнес-джет Hawker 900XP с подломленной стойкой шасси, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, а также Telegram-канал 112. Последний опубликовал фотографию, на которой видно, что бизнес-джет накренился влево и касается крылом взлетно-посадочной полосы.
По данным «Интерфакса», это самолет Hawker 900XP. Джет летел из Литвы.
На опубликованном снимке видно, что борт завалился на одно крыло. Вокруг стоят работники воздушной гавани в светоотражающих жилетах.
По предварительным данным, на борту лайнера находились только два члена экипажа. Никто из них не пострадал. По словам очевидцев, самолет летел нормально, но завалился на бок после посадки.