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Во Внуково бизнес-джет после посадки завалился на бок

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  • 18.03.2021, 19:05
  • 4,028
Во Внуково бизнес-джет после посадки завалился на бок

Аварийно севший джет летел из Литвы.

В аэропорту Внуково аварийно сел бизнес-джет Hawker 900XP с подломленной стойкой шасси, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, а также Telegram-канал 112. Последний опубликовал фотографию, на которой видно, что бизнес-джет накренился влево и касается крылом взлетно-посадочной полосы.

По данным «Интерфакса», это самолет Hawker 900XP. Джет летел из Литвы.

На опубликованном снимке видно, что борт завалился на одно крыло. Вокруг стоят работники воздушной гавани в светоотражающих жилетах.

По предварительным данным, на борту лайнера находились только два члена экипажа. Никто из них не пострадал. По словам очевидцев, самолет летел нормально, но завалился на бок после посадки.

фото: телеканал «360»
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