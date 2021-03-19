The Times: Между США и Россией назревает кибервойна 4 19.03.2021, 9:55

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Ставки будут повышены.

Если последние несколько лет атак России против демократий что-то и показали, так это то, что санкции и высылки дипломатов ничего не дают.

60 российских дипломатов выгнали из США в ответ на попытку отравить химическим оружием "Новичок" экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери. А перед тем Великобритания выслала 23 россиян. Но все это не помешало Москве снова использовать запрещенное химическое оружие против оппозиционера Алексея Навального, - пишет The Times (перевод — unian.net).

В 2018 году Министерство финансов США ввело санкции против пяти российских компаний и 19 граждан РФ. Это было наказание за кибератаки и вмешательство в американские выборы 2016-го. Но Москва не думала долго, прежде чем снова сунуть свой нос в выборы президента США в прошлом году.

И вновь ожидается введение новых американских санкций против России. Но на этот раз ставки, скорее всего, будут повышены с помощью кибератак. Они должны предупредить Москву, что в отличие от администрации Дональда Трампа, который не решался ни на какие действия против России, президент Джо Байден настроен более решительно.

Эксперт из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис сказал, что американский киберудар, скорее всего, будет нацелен на временный вывод из строя "инструментов" агентов России.

"Против чего в России мы еще не ввели санкции? Кому мы там еще не предъявили обвинения? Россиян это совершенно не волнует", - сказал Льюис.

По его мнению, Москва может ответить на американские кибератаки. В таком случае, появится угроза эскалации. Некоторые аналитики допускают, что США могут использовать прокси-серверы для удара по российскому банковскому и энергетическому секторам или же по некоторым частным компаниям в России. Например, целью может стать интернет-гигант "Яндекс".

Источник же, близкий к Кремлю, сообщил The Times, что в Москве готовятся к "масштабной информационной атаки" США против российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Якобы американская сторона попытается "дискредитировать" российский препарат.

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