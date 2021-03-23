В Конго задержан «кошелек» Лукашенко Зингман

В Конго задержан «кошелек» Лукашенко Зингман12
- 23.03.2021, 14:21
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Он мог курировать поставки оружия в Замбию и Зимбабве.
Африканское СМИ Daily Maverick сообщило об аресте в Демократической Республике Конго (ДРК) Александра Зингмана, бизнесмена и предполагаемого торговца оружием, имеющего тесные связи с Лукашенко.
Как утверждает издаение, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом Жозефом Кабилой. Зингман ранее упоминался в СМИ в связи со сделками с оружием в Замбии и Зимбабве, которые он отрицал.
Близкий к администрации президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди источник подтвердил факт ареста Зингмана. Он сказал, что после встречи с Кабилой Зингман вылетел из Киншасы в Лубумбаши, где был допрошен полицией о его бизнесе в ДРК. Источник утверждает, что он не смог объяснить причину нахождения в ДРК.
Зингман имеет два гражданства – США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут удерживать его».
Другой источник в ДРК утверждает, что Зингман предлагал продать оружие бывшему президенту, отношения которого с его преемником считаются напряженными. Источник сказал, что нет никаких доказательств того, что Кабила приглашал на встречу или соглашался на какие-либо сделки по оружию.
Зингмана много раз фотографировали с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, который был на частном самолете Зингмана, который является почетным консулом Зимбабве в Беларуси.
Напомним, зимбабвийское направление в Беларуси курирует Сергей Шейман. Именно с ним дружит бизнесмен Александр Зингман. Также бизнесмен известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске. Офис Зингмана находится в здании, принадлежащем управделами Лукашенко.