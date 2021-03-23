Что известно о приближенном к Лукашенко бизнесмене Зингмане, задержанном в Конго 15 23.03.2021, 16:19

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Его интересы выходили далеко за рамки продажи сельскохозяйственной и горнодобывающей деятельности.

Белорусский бизнесмен Александр Зингман был задержан 19 марта в Лубумбаши — втором по величине городе Демократической Республики Конго. Вместе с ним силовики взяли главу представительства компании AFTRADE Олега Водчица и итальянского предпринимателя Паоло Персико. Супруга последнего подтвердила, что он задержан, сообщает "Еврорадио".

Зингман — не просто рядовой экспортер белорусской техники в африканские страны. Он почетный консул Беларуси в Зимбабве, а в поездках по Африке часто сопровождает главу Управделами Лукашенко Виктора Шеймана.

Что известно о задержанных белорусах?

СМИ ряда африканских стран часто называют Зингмана "советником помощника Лукашенко", имея в виду как раз Виктора Шеймана. Вместе с главой УДП бизнесмен бывал на официальных встречах в Зимбабве и Замбии.

Зингман и его компания AFTRADE занимаются продажей в африканские страны белорусской техники производства "Амкодора", Минского тракторного завода, МАЗ и других. На этом рынке он работает параллельно с Александром Зайцевым — давним партнером Алексея Олексина и Николая Воробья. Всех их называют "кошельками Лукашенко".

Правда, если верить местным СМИ, интересы Зингмана выходили далеко за рамки продажи сельскохозяйственной и горнодобывающей деятельности. Так, газета Daily Maverick со ссылкой на источники утверждала, что Зингман хотел продать оружие бывшему президенту ДРК, у которого напряженные отношения с действующим. Другие СМИ пишут, что причиной ареста "был предполагаемый заговор трех человек с целью свержения конголезского правительства".

В 2020-м Зингман заинтересовался бизнесом в Конго — хотел добывать там драгоценности.

Стоит заметить, что у Зингмана действительно есть "не очень официальные" контакты с "верхушкой" ряда стран. Например, его неформальное фото с президентом Замбии с бокалами вина вызвало критику в местных СМИ и упреки в возможных коррупционных сделках.

По данным Daily Maverick, за Зингмана пытаются "вступиться" Объединенные Арабские Эмираты — его компания зарегистрирована именно в этой стране, в еще одной "серой" зоне, где невозможно получить внятную информацию о чьем-то бизнесе.

Власти ДРК продолжают молчать, но есть видео задержания Зингмана. За кадром женщина взволнованно произносит: "Игорь, ботинки!"

Факт задержания в комментарии итальянскому сайту Ilsole24ore подтверждает и Геннадий Мосесов, директор представительства AFTRADE в Беларуси:

"Господин Зингман провел встречи с местными партнерами в городе Лубумбаши. В конце встречи, когда он прибыл в аэропорт и собирался отправиться в Хараре, его паспорт был конфискован. Он был помещен в комнату с двумя его коллегами на несколько часов без возможности сесть, без воды, без контакта с внешним миром".

Другой белорус, задержанный властями ДРК, — Олег Водчиц. Он работает генеральным директором AFTRADE и участвует в основных переговорах вместе с Зингманом.

В отличие от владельца бизнеса Водчиц не такой медийный: он несколько раз выступал в белорусских СМИ, когда трудился заместителем руководителя компании "Промагролизинг", а в африканских медиа почти не фигурировал. При этом строчка "Промагролизинг" в резюме тоже очень говорящая: эта организация, в настоящее время входящая в холдинг Банка развития, вероятно, тоже работает с Африкой. Там она фактически финансирует экспорт из Беларуси: время от времени выделяет африканским банкам средства, которые они, в свою очередь, предоставляют местным игрокам на закупку белорусской техники. На языке чиновников это называется "государственная поддержка зарубежных продаж".

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