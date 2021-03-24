«Арест Зингмана в Конго может запустить цепную реакцию разоблачений режима Лукашенко» 10 24.03.2021, 13:34

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Впереди — много интересного.

Арест в Конго Александра Зингмана - это потенциально взрывоопасная история для официального Минска. Теоретически эти события могут пролить свет на реальное содержание бизнес-проектов режима Лукашенко в Африке и на Ближнем Востоке, и запустить цепную реакцию разоблачений, пишет телеграм-канал «Белорусский Донбасс».

Зингман - это человек, имя которого еще несколько лет назад в информационном пространстве вообще не фигурировало. Но потом Лукашенко внезапно загорелся идеей развивать отношения с Зимбабве.

Формально речь шла всего лишь о поставках белорусской промышленной и сельскохозяйственной техники в Африку. Но курировать эти вопросы Лукашенко почему-то поручает силовику, своему самому верном и самому одиозному соратнику - Виктору Шейману. Ключевым посредником в этих сделках почему-то становится подконтрольная ноунейму Зингману фирма AFTRADE DMCC, зарегистрированная в свободной экономической зоне ОАЭ (стране, с которой у семьи Лукашенко особые отношения) и обладающая правом на различные налоговые и таможенные льготы. Зингман регулярно сопровождает Шеймана в его поездках в Зимбабве и даже предоставляет ему для перелетов частный самолет. В африканской прессе его называют «выдающимся белорусским бизнесменом» и «советником» Шеймана. В январе 2019 года он становится почетным консулом Зимбабве в Беларуси. Офис консульства и представительство AFTRADE находятся в соседних помещениях «Президент-отеля» - гостиницы, которой владеет управление делами Лукашенко.

Все это странно, но ничего криминального тут нет. Однако летом 2020 года африканской прессе появляется вал публикаций о причастности Зингмана к торговле оружием. По данным СМИ, именно при посредничестве Зингмана находящийся под западными санкциями «Рособоронэкспорт» продавал военную технику Замбии. В сеть даже слили фото, где, как утверждалось, Зингман был запечатлен рядом с президентом Замбии и главой российской корпорации Александром Михеевым. Сообщалось, что на встрече присутствовали также замбийские генералы. Ходили слухи о связях Зингмана с людьми, занимающимися контрабандой алмазов. В общем, странная образовалась компания вокруг человека, который позиционирует себя как поставщика техники исключительно гражданского назначения. И вот, наконец, в марте 2021 года Зингмана арестовывают в ДР Конго. Как утверждают местные СМИ, арест был связан как раз с торговлей оружием.

Что в этой связи следует понимать?

1) Зингман человек, который тесно связан не только с белорусскими, но и с российскими властями. Если причиной его ареста действительно стала торговля оружием, то еще неизвестно, чьи интересы он в Конго обслуживал - Москвы или Минска. Хотя синхронизация этих интересов в данном случае совершенно не исключена.

2) Следует признать: если информация про посредничество Зингмана в продаже российского вооружения в Африку фигурировала в СМИ, то в отношении белорусского вооружения таких сведений не было. Но на уровне логики торговля оружием выглядит тем самым недостающим кусочкам пазла в картине африканских проектов официального Минска, которые почему поручили курировать целому генерал-полковника Шейману. Особенно с учетом того, что Беларусь входит в топ-20 экспортеров оружия в мире, а африканские страны являются одним из основных покупателей продукции белорусской оборонки.

Так вот. Практика показывает, что публичность крайне вредна для Зингмана. Всего пару лет назад он был «серым кардиналом», о котором никто ничего не знает. Теперь, за счет усилий журналистов и многочисленных таинственных «сливов», он превратился в известную личность с сильно подмоченной репутацией. Для этого оказалось достаточно стать почетным консулом Зимбабве. А уж что всплывет про Зингмана и его бизнес после ареста в Конго - можно только догадываться. Думаю, нас ждет много интересного.

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