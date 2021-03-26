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В Минске осудили напавшего на соседа «ябатьку»

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  • 26.03.2021, 12:02
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В Минске осудили напавшего на соседа «ябатьку»
Сергей Ковригин (в центре)

Приговор вынес суд Первомайского района столицы.

В Минске осужден айтишник, сторонник Лукашенко, организатор провластных шествий, который побил соседа. Как сообщает dev.by, Сергея Ковригина признали виновным в нанесении легких телесных повреждений. Он оштрафован на 4350 рублей и должен компенсировать затраты на лечение, моральный ущерб потерпевшему — инженеру-программисту EPAM Сергею Карпову. С Ковригина взята подписка о невыезде до полной уплаты взысканий. Такое решение принял суд Первомайского района столицы.

Происшествие случилось в октябре 2020-го в доме, где живет Ковригин недалеко от ПВТ. Сторонник Лукашенко побил соседа в лифте на глазах у своей жены и детей. Карпов получил черепно-мозговую травму и обращался за медпомощью.

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