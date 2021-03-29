Экс-посол Беларуси в Германии: Мы выходим на финиш, четверть дороги до победы 12 29.03.2021, 16:55

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Петр Садовский

Надо говорить о наших ценностях вслух.

Экс-посол Беларуси в Германии Петр Садовский ответил на вопрос «Белсата», нужно ли лидерам демократических сил Беларуси однозначно заявлять о своих евроатлантических амбициях и потенциальном вступлении в ЕС и НАТО:

— Я позволю себе сказать, что мы прошли 3/4 пути. И когда все начиналось, может быть, для сохранения единства следовало не показывать краски. Мы говорили, что мы не проевропейские, не пророссийские, мы пробелорусские. Но важно понимать сейчас, что генетический тип России – не наш тип. Мы для России сейчас территория для размещения капитала и пополнения квалифицированными людскими ресурсами. Не более того. Мы там исчезнем. Это начали понимать многие, и мы сейчас выходим на финишную прямую, приблизительно четверть дороги к победе. Теперь следует говорить: если мы отказываемся от московского вектора, мы должны понимать, что малые и средние государства не могут существовать абсолютно нейтрально. Если в Европе есть страны – не члены ЕС, они такие только благодаря тому, что есть такая конструкция рядом, как ЕС. Не надо отказываться от мысли про Интермариум, Балто-Черноморское пространство. Любые отношения могут быть с ЕС. Надо говорить о наших ценностях вслух.

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