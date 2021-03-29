«Даже 150 рублей не получала в месяц» 1 29.03.2021, 17:51

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Пенсионеры — про поиски работы и что из этого выходит.

«Когда прихожу устраиваться на работу, меня берут. Только открывают паспорт, вопрос: «Так вы на пенсии? Извините, вы нам не подходите», — рассказывает пенсионерка Александра Манько из Жлобина, которая уже несколько лет не может устроиться на официальную постоянную работу. Кадровые агентства отмечают, что в Беларуси с трудоустройством людей старшего возраста всегда было тяжело, а сейчас спрос растет медленно на специалистов всех возрастов, не говоря уже про пенсионеров. Однако, по мнению экспертов, вовлекать в экономику людей старшего возраста необходимо, поскольку нация стареет.

Пенсионеры поделились с tut.by своим опытом трудоустройства, кадровые агентства рассказали, как могут подрабатывать люди старшего возраста, а эксперт — о том, что государство может сделать в этой ситуации.

В Беларуси в феврале насчитывалось 2 миллиона 477,5 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных пенсий в прошлом месяце был на уровне 482,6 рубля, следует из данных Белстата.

По официальной статистике, на заслуженном отдыхе продолжает трудиться примерно каждый четвертый. Возможно, если бы государство решило вопрос со страховыми взносами с работающих пенсионеров (они должны платить взносы в ФСЗН со своих зарплат, при этом для них действует понижающий коэффициент на пенсию, но перерасчет пенсии при этом не производится), то не исключено, что желающих поработать на пенсии было бы больше.

Согласно исследованию, низкий размер государственной пенсии — основного источника дохода на пенсии — вынуждает продолжать работу или искать подработку. Некоторые трудятся из-за потерянного трудового стажа и попадания в «пенсионную ловушку». При этом не стоит забывать и про желание занять себя, сделать нужными обществу свои знания и навыки.

Однако люди пенсионного возраста зачастую сталкиваются с проблемами трудоустройства.

«Заметили, что я уже три года как на пенсии, говорят, мол, извините, поймите нас правильно»

Александра Манько живет в Жлобине. Ей 59 лет. Несмотря на то, что энергии у женщины через край и пенсионеркой она себя совсем не чувствует, на постоянную работу в своем городе она устроиться пока не может. Из-за возраста.

— Все говорят, что я лет на 15 моложе выгляжу. Когда прихожу устраиваться на работу, меня берут. Только открывают паспорт, вопрос: «Так вы на пенсии? Извините, вы нам не подходите». Забираю паспорт, трудовую и ухожу, — рассказывает Александра. — У меня высшее музыкально-психолого-педагогическое образование. Я работала 25 лет директором школы, то есть в бюджетной организации. Поэтому пенсия у меня совсем небольшая — меньше 400 рублей. Есть еще одно образование — повар 5-го разряда.

Из школы с директорского места Александре пришлось уйти за несколько месяцев до пенсии.

— Незадолго до пенсии на меня написали анонимку в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, шла проверка. Из-за этого меня «попросили» из школы. До заслуженного было где-то месяца 4. В конечном итоге ОБЭП вынес вердикт — в возбуждении уголовного дела отказать в связи с отсутствием состава преступления. Проверка ничего противозаконного не нашла, — продолжает собеседница. — Мое увольнение по статье до окончания проверки было незаконным. Но на прежней работе я не восстанавливалась.

Женщина начала искать работу. Говорит, что постоянно просматривает в интернете все-все местные сайты с объявлениями о вакансиях.

— В больницу нужен был делопроизводитель. Пришла. Говорят: «Как вы вовремя! И диплом хороший!» Стали заключать трудовой договор, а потом заметили, что я уже три года как на пенсии. Говорят, мол, извините, поймите нас правильно, — делится Александра. — Сходила на биржу труда. Там очень удивились, что я пришла, посмеялись и сказали: «Так вы же пенсию получаете! Некоторые вообще без денег сидят! Чего вы еще хотите? Дайте дорогу молодым!» Я уже и не рада была, что пошла туда. Ходила в общепит устраиваться. Не берут, возраст не нравится.

Несколько раз женщине таки удалось устроиться на работу, но ненадолго. И зарплата была у нее мизерная.

— Я работала диспетчером в грузовом такси, там даже 150 рублей не получала в месяц. В легковом такси была диспетчером — там тоже выше 150 рублей зарплата не поднималась, хотя и график сложный, и ночные смены есть. Работала у индивидуального предпринимателя продавцом на рынке, продавала одежду. Заработок у меня был тоже около 150 рублей в месяц, — перечисляет собеседница. — Однако и это хоть какая-то прибавка, хоть коммуналку оплатить. Еще я подрабатывала сиделкой — ухаживала за пожилой женщиной 6 месяцев. Потом она умерла. Там я зарабатывала хорошо — 450 рублей в месяц.

В последний раз Александра пыталась устроиться снова диспетчером в службу такси. Но сама через месяц оттуда ушла.

— У этой компании оказалась очень большая география — 8 городов обслуживает. Нужно эти населенные пункты очень хорошо знать, чтобы заказы принимать. Кроме того, работать нужно со специальной компьютерной программой. Я попробовала поработать и решила, что я не справляюсь. Ушла, чтобы никого не подводить, — делится она. — Раньше я еще разводила немецких овчарок и продавала. Но теперь финансы не позволяют. У меня тогда была корова, я выкармливала щенков молоком, вырастали крепкими и здоровыми. А сейчас коровы нет. Чтобы обеспечить собакам здоровый рацион, моей пенсии не хватит.

Женщина говорит, что пошла бы работать кем угодно, никакой работой она не брезгует. «Могла бы и уборщицей пойти, и сторожем, и вахтером. Могла бы заниматься делопроизводством, кадровой работой», — перечисляет Александра.

«Стареть некогда, приходится все время крутиться»

Минчанке Татьяне Николаевне в плане работы повезло гораздо больше, чем Александре Манько. Уже будучи несколько лет на пенсии она устроилась управляющей в центре дополнительного образования для детей. По образованию Татьяна Николаевна физик.

— Мне сейчас 60 лет. Я почти всю жизнь работала в науке. Последнее место работы до пенсии — небольшая фирма. К тому времени, как подошло время уходить на заслуженный, она закрылась. Три первые года на пенсии я ухаживала за больной мамой и в принципе никуда не могла ходить. Позапрошлым летом она умерла, и я стала думать о трудоустройстве, — рассказывает собеседница. — Сын у меня преподаватель на физфаке БГУ. Ребята с физфака открыли детский центр дополнительного образования. Там могут обучаться дети с 6 лет и до 11-го класса по программам STEM (это модель образования, объединяющая естественные науки и инженерные предметы в единую систему. — Прим. ред.).

К осени 2019 года там появилась вакансия управляющего, которую и предложили занять Татьяне Николаевне.

— В моем ведении два офиса в Минске. Есть еще и в других городах филиалы. В мои обязанности входит координация процесса — составлять расписание, формировать группы и так далее. Я никогда не занималась преподаванием. А здесь иногда и на занятиях на подхвате.

Дети в центре занимаются без каникул, поэтому на время отдыха в школе им готовят программы научных лагерей, не отдохнешь.

— Сижу с утра до ночи на работе. Скучать не приходится, — с улыбкой говорит собеседница. — Работать я сюда пошла не из-за маленькой пенсии. Просто в центре молодежь, движ. Я одна пенсионерка — всех старше в два-три раза. Остальным 25−35 лет. Очень весело здесь, здорово. Стареть некогда, приходится все время крутиться. Для подработки я могла найти себе что-то в Сети фрилансером. Когда ухаживала за мамой, так и подрабатывала — написание текстов, рерайтинг, копирайтинг. Зарабатывала токены. Если работать на бирже профессионально, то можно и зарабатывать. Но я никогда туда особо не стремилась, потому что у меня не очень получается.

Пенсия у Татьяны Николаевны очень скромная, сейчас всего 315 рублей.

— Я когда-то работала в институте ядерных проблем. В 1990-е была договоренность с Фондом социальной защиты населения, что мы можем не делать туда отчисления. А теперь получилось, что у меня вылетели годы. Не учли еще и декретный и время учебы в аспирантуре. Плюс я с мужем военным офицером уезжала, не работала. Поэтому и пенсия такая, — поясняет собеседница.

«В отделе кадров сказали, что у них пенсионер — это не ругательное слово»

Светлана из райцентра в Могилевской области сейчас уже нигде не работает и говорит, что не горит желанием. Но еще не так давно она трудилась библиотекарем в гимназии-колледже искусств в Минске. Для того, чтобы что-то поменять в жизни, она переехала на несколько лет в столицу.

— Я библиотекарь с высшим библиотечным образованием. И в последнее время до пенсии я работала в школьной библиотеке, — рассказывает Светлана. — С работы меня никто не выгонял, я могла бы и дальше там работать, хоть и было уже под 60. Зарплата, правда, была не шикарная. Где-то около 400 рублей. Сейчас, может, уже и больше была бы. Но дочка пригласила меня пожить с ней в Минске. И я как большой авантюрист согласилась. Наверное, в таком возрасте немногие хотят что-то менять.

После переезда Светлана начала искать работу в столице.

— Дочка мне принесла кучу газет с вакансиями, чтобы я там поискала. Посмотрела объявления. Очень много было предложений пойти работать уборщиком, вахтером. А по профессии своей я сразу ничего не нашла. Попалась вакансия горничной в санатории в Ждановичах. И я пошла туда. По дурости, — добавляет Светлана. — Во-первых, это было очень далеко от дома — добираться на двух видах транспорта больше часа. Во-вторых, работа оказалось достаточно тяжелой. Мне дали этаж, куда приезжали отдыхать дети. Я где-то месяц там проработала, но не прекращала искать другое место.

В конце концов Светлана наткнулась на вакансию по своей специальности. Гимназия-колледж искусств искала библиотекаря.

— Сначала сомневалась, стоит ли идти, но все-таки пошла. Мне в отделе кадров сказали, что у них пенсионер — это не ругательное слово, — с улыбкой вспоминает женщина. — В школах работает очень много пенсионеров. Туда я и устроилась и работала до тех пор, пока хотела — около трех лет. Библиотека там шикарнейшая, я даже таких и не видела. Литература — чудо! Относились ко мне очень хорошо. Работала я в библиотеке одна на 600 учеников. Мне очень нравилось. Но потом потянуло домой, и я решила уволиться.

Еще Светлана успела в Минске несколько месяцев поработать няней. Платили ей 3 доллара в час.

— Дома работать я уже не пошла, но все равно стараюсь жить активно. Никогда не знала английского языка, записалась на курсы, решила выучить. До коронавируса на танцевальные курсы ходила и на йогу. В Минске все это дорого, а в нашем райцентре подешевле. Я считаю, что пенсионеру никогда не стоит унывать. Надо что-то пробовать, что-то узнавать, развиваться, — уверена женщина.

Светлана говорит, что поехала работать в Минск потому, что ей хотелось что-то поменять в жизни и еще поработать.

— А теперь уже не хочется. Я много гуляю. У меня 4 внука, иногда за ними нужно присмотреть, — рассказывает собеседница. — Пенсия у меня 450 рублей. Я бы, конечно, хотела, чтобы была побольше, но что поделаешь — приспосабливаешься к тому, что есть. Я строго веду учет своих расходов. Коммуналка у меня в трехкомнатной квартире около 85 рублей. Пока укладываюсь.

Кадровые агентства: «С трудоустройством людей пенсионного возраста ситуация всегда была тяжелая»

По словам Ирины Шатковской, директора кадрового агентства «Коллекция открытий», с трудоустройством пенсионеров все сложно.

— Я по этому поводу могу только сказать, что не берут их. Но нужно понимать, что у нас нет выборки по всему рынку труда, мы работаем по заказу компаний. И нам обычно заказывают поиск таких специалистов, которых компании сами найти не могут, — подчеркивает директор кадрового агентства. — С трудоустройством людей пенсионного возраста ситуация всегда была тяжелая. Может, сейчас даже чуть попроще стала. Потому что наши клиенты стали старше. Мы работаем уже почти 23 года. В 1990—2000-е у нас только начал появляться бизнес. И все руководители были молодые. А сейчас они стали старше. И стали немного снисходительнее относиться к возрасту работников.

Как говорит Ирина Шатковская, наниматели иногда делают исключения для главных бухгалтеров — на это место рассматривают кандидатов постарше. Раньше, когда в строительной сфере дела шли получше, иногда брали архитекторов постарше.

— Если компании и рассматривают кандидатов в возрасте, то это обычно люди с какими-то узкими специальностями, которых очень сложно найти и количество проработанных лет равно качеству. Если это просто хороший специалист, где есть конкуренция с более молодыми, то, конечно, берут помоложе, — отмечает Ирина Шатковская. — Среди людей пенсионного возраста есть замечательные, грамотные, опытные специалисты. Мы постоянно боремся с нашими клиентами, когда они говорят, что хотят найти работников до 40−45 лет. Потому что по некоторым специальностям глупо делать ограничения по возрасту.

Директор кадрового агентства рекомендует людям старшего возраста, которые не могут найти работу, пытаться монетизировать свое хобби.

— Если люди что-то умеют делать руками, то нужно пытаться это продать. Потому что другой выход сейчас очень сложно найти, — заключила она.

Светлана Коростелева, директор консалтинговой компании «Квадрат», придерживается такого же мнения — нужно монетизировать свое хобби, стремиться к самозанятости.

— Я могу рассуждать о трудоустройстве людей старшего возраста и с позиции кадрового агентства, и с позиции человека, который является слушателем Центра активного долголетия, где я постоянно общаюсь с сотней людей старше 55 лет. У нас есть группа, где мы занимаемся возрастным моделингом. И темы трудоустройства мы обсуждаем в том числе, — рассказывает Светлана Коростелева. — Спрос на пенсионеров со стороны нанимателей не увеличился. В плане трудоустройства у нас спрос очень медленно увеличивается на специалистов в принципе любых профессий и любых возрастов. Но мир меняется и наше общество меняется. Люди старшего возраста чувствуют себя более уверенно, и они стали чаще искать возможности самозанятости.

Директор компании привела несколько примеров, когда ее знакомые на пенсии стали самозанятыми.

— Подруга прошла курсы рисования и стала писать картины. Одна картина — 100 долларов. То есть это дополнительный источник дохода. Другая подруга увлеклась изготовлением кукол — одна стоит около 500 долларов. Третья занимается страховым делом. Страховые услуги нужны всегда и всем. Тоже человек поменял профессию и зарабатывает деньги, — говорит собеседница. — Могу привести и себя в пример. Я как возрастная модель снимаюсь в рекламных роликах. Буквально два дня назад я заработала свои очередные 50 рублей за час работы. Я в кадре говорю, допустим, четыре слова, но эта услуга стоит 50 рублей в час. Еще мы иногда зарабатываем на показах одежды. Можно заработать на рекламе каких-то продуктов, косметики.

Светлана считает, что зачастую взять работника в возрасте для компании гораздо выгоднее, чем молодого. И в последнее время некоторых нанимателей все-таки удается в этом убедить.

— Вместе с кандидатами взрослеют и сами работодатели. И если лет 20 назад люди, которые создавали свой собственный бизнес, были молодыми — 25−30 лет, то сейчас им 50. И у меня для них есть железный аргумент, который срабатывает в 90% случаев. Когда мне заказывают специалиста и говорят, что хотят человека до 35 лет, я спрашиваю, сколько лет нанимателю. Когда озвучивают цифру, к примеру, 52, спрашиваю: «Вы считаете себя немощным, нетрудоспособным? Нет. Так почему вы думаете, что ваши кандидаты должны быть до 35 лет, почему вы думаете, что человек вашего возраста не справится с работой, которую вы предлагаете?» — делится опытом Светлана Коростелева. — Люди старшего возраста менее амбициозны по зарплате, их не будут переманивать конкуренты. Плюс они обычно очень замотивированы работать. К тому же люди старшего возраста с высокой квалификацией охотно передают свой опыт молодежи.

Эксперт: «Чтобы все люди могли найти себе место в экономике, нужно не противостоять современным трендам»

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский говорит, что сейчас мировая тенденция состоит в том, что люди старшего возраста также активно вовлекаются в рынок рабочей силы, как и все остальные.

— Я бы заменил слово пенсионеры на люди старшего возраста. Потому что сам статус — получает человек пенсию или нет, неважен. Пенсионный возраст — это законодательные цифры, — считает Лев Львовский. — Вовлечение людей старшего возраста в экономику происходит из-за двух генеральных трендов. Первый — люди стали жить дольше и возраст продуктивной жизни тоже увеличился. То есть люди не просто дотягивают до 90 лет, а после 60 недееспособны. Второй состоит в том, что и экономика, и сам рынок труда меняется. Если в индустриальной экономике человек, у которого «дрожат руки» или ему сложно ходить действительно не может выполнять большую часть работы, к примеру, стоять у станка, то в современной экономике работа по многим профессиям и специальностям зависит только от того, насколько хорошо у человека работает мозг.

По мнению эксперта, в современных профессиях люди и в 60 лет, и в 70, и в 80, и даже в 90 могут прекрасно выполнять работу, связанную с интеллектом.

— Если говорить с точки зрения государства, то население стареет. Поэтому, чтобы у нас медленнее проходили изменения на рынке труда, изменения в количестве предлагаемой рабочей силы, государству необходимо озадачиться тем, чтобы людям старшего возраста было легче находить себя на рынке труда. Чтобы люди не смотрели, когда у них там наступает пенсионный возраст, не уезжали к себе на дачу полоть грядки, а продолжали участвовать в экономике, — продолжает собеседник.

Как говорит Лев Львовский, есть три пункта, выполнив которые, можно замотивировать людей как можно дольше работать и сделать так, чтобы они оставались как можно дольше востребованными на рынке труда.

— Во-первых, нужны изменения на законодательном уровне, особенно того, что касается самой пенсионной системы. Когда-то нам придется переходить к накопительной пенсии. Тогда все эти механизмы будут более гибкими. Во-вторых, необходимо решить инфраструктурные проблемы. Теперь не только старшим гражданам, но и всем людям в течение жизни придется несколько раз переобучаться. Государство могло бы способствовать этому переобучению — устраивать бесплатные курсы, к примеру, компьютерной грамотности, курсы по получению новых профессий, которые могли бы осваивать люди, в том числе и в старшем возрасте, — перечисляет эксперт. — Ну и нам нужны такие простые вещи, как, скажем, низкопольные автобусы, чтобы в них было комфортно перемещаться по городу людям, у которых, к примеру, проблемы с ногами.

Еще один аспект, который, по мнению Льва Львовского может помочь людям всех возрастов найти себя на рынке труда, — это беспрепятственное и естественное развитие экономики.

— Современная экономика развивается сама по себе. Особенно если ей не мешать. Если мы говорим о таких профессиях, как преподаватель, программист, то отсутствие физической силы никак не влияет на работоспособность. Если мы говорим о профессии, скажем, сталелитейщик, то здесь пожилому человеку работать, конечно, гораздо тяжелее. У нас государство, особенно в последнее время, часто делает упор на какую-то индустриальную часть экономики, все время говорит о заводах и так далее. Чтобы все люди могли найти себе место в экономике, нужно не противостоять современным трендам. Нужно идти на какую-то частичную роботизацию рабочих мест, на структурные изменения в экономике. Если настаивать на том, что нам не нужны IT-хабы, а нужны сталелитейные заводы, то это, конечно, будет противодействовать мировому тренду.

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