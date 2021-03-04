Андрей Суздальцев: Лукашенко очень боится жителей Минска, а его силовики — участи «Беркута» 13 4.03.2021, 11:24

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Андрей Суздальцев

В столице против узурпатора сформировалось огромное подполье.

Угроза режиму Лукашенко сегодня заключается в том числе в высоком уровне протестных настроений в Минске. Об этом рассказал российский политолог Андрей Суздальцев в комментарии изданию ukraina.ru.

Эксперт подчеркнул, что сам по себе Минск — очень озлобленный на Лукашенко город, где существует большое подполье.

«Там идет очень серьезная борьба. Именно в Минске готовятся акции против власти, и этой весной они уже не всегда будут идти по сценарию августа-ноября прошлого года. Власть очень боится Минска и бросает все силы на то, чтобы эти выступления сорвать», — указал Суздальцев.

Власть сейчас опирается только на силовиков, которые чувствуют себя очень тяжело, потому что боятся, что от них избавятся, как в свое время от «Беркута» в Украине, заключил политолог.

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