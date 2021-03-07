Сотрудник администрации Лукашенко перешел на сторону народа и обратился к бывшим коллегам 21 7.03.2021, 8:29

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В свободной стране будут гордиться званием государственного служащего.

Бывший работник администрации Лукашенко Артем Проскалович подписал открытое письмо работников госуправления и обратился к бывшим коллегам.

– Не важно, поддерживаете ли вы действующую власть. Просто ответьте себе: законно ли применять впятером спецсредства к одному человеку, который не замахивается, не угрожает, а лежит и рыдает от боли? Законно ли гоняться за протестующими на автомобилях ГАИ по тротуарам? Законно ли стрелять в окна квартир, из которых просто кричат? Нет законных оснований для таких действий милиции и армии.

Я знаю, что госслужащие преданы своему работодателю. Вот только ваш наниматель и благодетель – граждане Беларуси. Ваши должности и зарплаты никуда не денутся при смене власти. Белорусскому народу и любому президенту нужны профессионалы: юристы, экономисты, дипломаты. Только настоящий президент не будет вам тыкать, оскорблять, угрожать, загонять в период эпидемии на свои показательные выступления, рискуя вашим здоровьем и жизнями.

Вы будете гордиться званием государственного служащего. Вы будете жить в свободной и счастливой стране.

Артем Проскалович также записал видеообращение.

— Я знал, что власти будут бояться белорусского народа, они начнут ужесточать административное и уголовное законодательство, станут писать в протоколах и приговорах откровенную юридическую чушь, отовсюду будет литься информация, что все в рамках правового поля и по инструкции, — сказал в видеообращении Проскалович.

В тот момент у меня не было смелости пойти на улицу. Решиться на публичное увольнение, зная, как работает система, было еще страшнее. Но я нашел в себе силы уйти. Уйти в никуда, с кредитом, женой в декрете и двумя малышами.

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