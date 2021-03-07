закрыть
7 марта 2021, воскресенье, 11:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На БелАЭС вышла из строя система охлаждения реактора?

35
  • 7.03.2021, 9:03
  • 11,302
На БелАЭС вышла из строя система охлаждения реактора?

Система вентиляции могла была смонтирована с изъянами.

Телеграм-канал «Ник и Майк» сообщил о получении информации об очередном ЧП на БелАЭС в Островце.

«На днях произошло очередное ЧП на Островецкой АЭС. Сбой дала система охлаждения реактора. Ситуацию пытались исправить вручную – от аварии спасла сработавшая защита. Но АЭС встала и сейчас находится на ремонте.

С системой охлаждения проблемы постоянные. Она, как и система вентиляции, была смонтирована с изъянами, которые сейчас постоянно вылезают.

Все это мешает запустить АЭС для работы в полною мощь. Косяки с охлаждением нужно либо устранить, а никто не торопится. Да и специалистов мало. Российские специалисты-атомщики очень широко улыбаются с белорусских зарплат. Они на низком уровне для этой сферы».

Телеграм-канал отмечает, что информация о новом ЧП требует верификации.

Напомним, что после запуска реактор БелАЭС уже несколько раз останавливали из-за внештатных ситуаций, вызванных дефектами оборудования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў