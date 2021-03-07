На БелАЭС вышла из строя система охлаждения реактора? 35 7.03.2021, 9:03

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Система вентиляции могла была смонтирована с изъянами.

Телеграм-канал «Ник и Майк» сообщил о получении информации об очередном ЧП на БелАЭС в Островце.

«На днях произошло очередное ЧП на Островецкой АЭС. Сбой дала система охлаждения реактора. Ситуацию пытались исправить вручную – от аварии спасла сработавшая защита. Но АЭС встала и сейчас находится на ремонте.

С системой охлаждения проблемы постоянные. Она, как и система вентиляции, была смонтирована с изъянами, которые сейчас постоянно вылезают.

Все это мешает запустить АЭС для работы в полною мощь. Косяки с охлаждением нужно либо устранить, а никто не торопится. Да и специалистов мало. Российские специалисты-атомщики очень широко улыбаются с белорусских зарплат. Они на низком уровне для этой сферы».

Телеграм-канал отмечает, что информация о новом ЧП требует верификации.

Напомним, что после запуска реактор БелАЭС уже несколько раз останавливали из-за внештатных ситуаций, вызванных дефектами оборудования.

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