Cудьба Лукашенко будет находиться в руках белорусского народа 5 8.03.2021, 8:22

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фото: ТАСС

Режим вступил в стадию полураспада и самоликвидации.

Российский политолог Андрей Суздальцев пишет на сайте politoboz.com, что Лукашенко и его правящий режим входят в весенний политический сезон в исключительно напряженной обстановке:

— Первая и главная проблема для белорусских властей — надвигающееся «Весеннее наступление». Политический режим не скрывает беспокойства и заранее обвиняет оппонентов режима в будущей политической дестабилизации.

Волнения в среде правящей верхушки режима понятны. В ближайшие несколько недель белорусские власти будут проходить своеобразный тест на выживаемость. Сразу скажем, что результат теста предугадать невозможно, так как судьба Лукашенко и его режима будет находиться в руках белорусского народа, а если точнее, она будет решаться жителями спальных районов Минска.

Политолог высказал мнение, что Лукашенко потерял зиму на попытки обмануть всех — собственный народ и Москву:

— Получилось ли это у белорусского руководителя? Если бы это были бы 1994-2000 годы, то Лукашенко мог бы достигнуть успеха, но сейчас уже 2021 год, белорусский руководитель выбрался из первой волны белорусской революции травмированный и недобитый, потерявший доверие внутри страны и снаружи. Кроме того, режим давно вошел в стадию полураспада, так что объективные процессы его трансформации и самоликвидации не обманешь.

Сейчас за спиной Лукашенко России нет. Естественно, как мы уже отметили выше, Лукашенко будет всеми силами маскировать то, что Москва его фактически поставила на «счетчик». Белорусский руководитель входит в весну 2021 года «босым и голым».

В создавшихся условиях власти мобилизуют все что могут. В экономике сделаны попытки остановить рост цен, что, конечно, является безумием в стране, которая столь зависима от импорта. Попутно введена форменная «продразвёрстка» в промышленности, когда по умолчанию опустошаются счета более-менее эффективных предприятий для того, чтобы, в свою очередь, не оставить без заработной платы работников заводов-банкротов. Предпринимаются и другие меры по выжиманию валюты буквально из воздуха…

Кроме того, к Беларуси подкрался коммунальный кризис. Нельзя же вечно жить за счет советских водопровода и теплосетей. С июня прошлого года даже районы белорусской столицы остается то без воды, то без отопления, то без света.

Нечто подобное было в России в начале «нулевых годов», но Москва направила на реконструкцию ЖКХ огромные деньги, подкрепив их реформами. В Беларуси это невозможно по политическим причинам. Кроме того, денег нет и ждать их при Лукашенко бессмысленно.

В данном материале мы не затрагиваем трагедию пандемии, которая никуда не исчезла. Правда, в феврале 2021 года вдруг выяснилось, что Лукашенко потратил на борьбу с коронавирусом миллиард долларов, которых никто не видел… Цели, на которые были потрачены столь значительные для Беларуси деньги, так и не были раскрыты.

Андрей Суздальев считает, что к весне 2021 года Лукашенко и его режим оказались блокированы:

— С одной стороны сотни тысяч собственных граждан, готовых к яростной схватке с режимом, а с другой стороны — Москва.

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