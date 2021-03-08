Минэнерго: Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть 8.03.2021, 9:30

фото: ТАСС

Его отключали якобы для «проведения регламентных работ».

Как стало известно Charter97.org 8 марта в 02.14 первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть.

По данным пресс-службы Минэнерго, сейчас идет повышение уровня мощности реакторной установки.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети «для проведения плановых испытаний 20 февраля».

Отметим, белорусская антиядерная кампания обратила внимание на интересный момент в сообщениях госСМИ о так называемой плановой остановке энергоблока БелАЭС в Островце. Возможно, дело было не в плановых работах, а в очередных неполадках на АЭС.

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