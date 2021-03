NYT рассказала, как США собираются ответить на кибератаку России 4 8.03.2021, 9:37

Ответ будет незаметным для остального мира, но очевидным для российской разведки.

Власти США в ближайшие три недели предпримут несколько кибератак против России в ответ на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, обнаруженный в конце 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, пишет The Insider.

Как передает издание, «атаки будут незаметными для остального мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина».

Кибератаки будут проводится в сочетаниями с экономическими санкциями. По словам собеседников NYT, это станет ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей, о котором Белый Дом неоднократно заявлял ранее.

Кроме того, рассматриваются кибертатаки против Китая. В марте Microsoft сообщила, что китайская хакерская группировка Hafnium, за которой стоят власти КНР, атаковала почтовые сервисы американской компании и пыталась украсть информацию из нескольких организаций и учреждений.

О масштабной хакерской атаке на американские правительственные ведомства стало известно в середине декабря прошлого года. По данным Вашингтона, атаки продолжалась несколько месяцев, киберпреступники получили доступ в том числе к сетям Минфина и входящего в Министерство торговли национального управления по телекоммуникациям и информации.

В октябре The Insider писал об обвинении шести сотрудников ГРУ из войсковой части 74455. Эту группировку, также известную как Sandworm, обвиняют в самых серьезных известных кибератаках: создании наиболее разрушительного на сегодняшний день вируса NotPetya, отключении электростанций в Украине, атаках на военные объекты НАТО, взломе избиркомов в США, попытке срыва Олимпийских Игр в Южной Корее и других преступлениях.

Также агентство Reuters сообщало, что более 20 тысяч частных компаний и гоcструктур в США, а также десятки тысяч организаций в Европе и Азии стали жертвами хакерской атаки из-за уязвимости в программе Exchange Server от Microsoft.

