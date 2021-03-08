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Amnesty International: Мы призываем к солидарности с отважными женщинами Беларуси

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  • 8.03.2021, 11:07
Amnesty International: Мы призываем к солидарности с отважными женщинами Беларуси

Женщины Беларуси играют видную роль в протестах.

Женщины Беларуси играют видную роль в протестах, подвергаясь репрессиям и угрозам, – подчеркивается в распространенном в воскресенье пресс-релизе международной правозащитной организации Amnesty International. Женские организации страны подвергаются особым, специфическим преследованиям, отмечают правозащитники, передает «Голос Америки».

Собеседниц Amnesty International арестовывавшие и допрашивавшие их силовики обвиняли в том, что они «плохие матери», что они «плохие жены», власти угрожали забрать у них их детей. Во время содержания под стражей они сталкивались с жестокостью, кого-то бросили в тюрьму в результате необоснованного уголовного преследования, говорится в пресс-релизе Amnesty International.

«Светлана Тихановская, принужденная к эмиграции кандидат в президенты, глава ее штаба Мария Колесникова, брошенная в тюрьму, Марфа Рабкова, заключенная правозащитница, журналистки Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова, приговоренные к двухлетнему заключению за прямую трансляцию акции протеста – вот лишь некоторые из многих женщин, чьи имена стали синонимами борьбы за свободу и права человека в Беларуси, — говорит Аиша Джанг, старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси. — Женщины в Беларуси рисковали многим, когда отстаивали свои убеждения. Сейчас же белорусские власти принимают еще более жестокие меры, направленные против женщин-активисток, их организаций и семей».

«Мы призываем к солидарности с отважными женщинами Беларуси в их борьбе за свободу и права человека. В своей борьбе они бросают вызов патриархальным взглядам и репрессивному правительству, стремящемуся подавить права человека и подавить перемены и прогресс, к которым призывают белорусы», — обратилась Аиша Джанг к сторонникам Amnesty International.

Глобальная кампания солидарности Amnesty International с протестующими в Беларуси #StandWithBelarus была запущена 27 января 2021 года с публикации доклада, показывающего, как белорусские власти использовали систему правосудия для наказания жертв пыток, а не преступников. Организация регулярно выпускает материалы, в которых освещается, каким преследованиям подвергаются различные слои белорусского общества. Активисты Amnesty International по всему миру будут участвовать в различных акциях, чтобы продемонстрировать свою солидарность с мирными демонстрантами в Беларуси.

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