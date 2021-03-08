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Таксист из Гродно рассказал, почему не пришел в суд и как оказался в Литве

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  • 8.03.2021, 12:51
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Таксист из Гродно рассказал, почему не пришел в суд и как оказался в Литве

В Беларуси ему грозит три года тюрьмы.

3 марта Алексей Лапа должен был выступить в суде Октябрьского района Гродно с последним словом и ждать решения судьи. Избитому в августе ОМОНом таксисту прокурор запросил наказание — три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но в суд Алексей, который виновным себя не считает, не пришел. Он перебежал белорусско-литовскую границу (когда именно, он не сообщает) и попросил политического убежища в Литве. Гродненец поделился своей историей с корреспондентом hrodna.life.

Алексей Лапа — 31-летний временно безработный, до задержания 11 августа 2020 года работал таксистом. В тот день его с друзьями задержали и избили. Позже Лапу и одного из приятелей обвинили в насилии над омоновцами. Разбирательство шло в суде Октябрьского района четыре месяца. Алексей себя называет пострадавшим, но никак не виновным.

«Не хотелось уезжать до последнего»

О своем решении покинуть страну Алексей никому не сообщал. С родственниками связался только когда пересек литовскую границу. В разговоре с журналистом гродненец признался, что побег — самое отчаянное решение в его жизни.

«У меня был только один выбор — бежать. Я являюсь потерпевшим, а мне хотят дать три года колонии. После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры беларусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны».

Лапа переходил литовскую границу ночью. Он понимал, что его могут задержать еще на белорусской стороне и взять под стражу.

«Было страшно. Не было уверенности, что смогу перебежать в Литву. Риск в таких ситуациях всегда есть. Поэтому надо было бежать только вперед. В итоге удалось перелезть забор и выйти на литовскую территорию. Спустя несколько минут ко мне подъехала машина пограничников, спросили — почему я здесь нахожусь. Проверили рюкзак с вещами и повезли на заставу».

Задержание водителя и пассажиров авто 11 августа

Пока на карантине, потом в лагере для беженцев

При встрече с литовскими пограничниками Алексей попросил политического убежища. На заставе у него забрали вещи и поместили в изолятор временного содержания.

«Мне сразу сказали, чтобы я ничего не боялся. Никто выдавать меня белорусской стороне не собирается. Попросили написать свою историю и почему прошу убежища в Литве. После этого приехал представитель миграционной службы и меня выпустили».

Пока Алексей находится на карантине на заставе литовских пограничников и ждет результаты теста на COVID-19. После карантина гродненца должны перевезти в лагерь для беженцев.

«После избиения в августе у меня ухудшилось здоровье. Это было необоснованное насилие в отношении меня и других мирных граждан Беларуси. Такого быть не должно. Я готов вернуться в Беларусь, когда законы начнут работать в пользу граждан».

В августе 2020 года Алексей обратился в Следственный комитет с заявлением: просил провести проверку по факту избиения его сотрудниками ОМОНа. В январе 2021 года пришел ответ: отказать в возбуждении уголовного дела «за отсутствием в деянии состава преступления»

Последнее слово

3 марта Алексей Лапа должен был выступить в суде Октябрьского района Гродно с последним словом. К суду он готовился и написал 35 страниц текста для последнего слова.

«То, что произошло со мной 11−12 августа 2020 года, это тяжелая травма, как физическая, так и моральная. С ней сложно справиться, отпечаток останется на всю жизнь. Физическую боль, которую я испытал, я не пожелаю никому, даже тем, чьими непосредственными действиями она была мне причинена. Сравнить мои ощущения можно с переживаниями, испытываемыми героями книг, фильмов про Вторую мировую войну, в которых описываются издевательства фашистов над военнопленными».

Алексей до избиения в августе 2020 года. Фото из личного архива Алексея
Алексей после избиения в августе 2020 года. Фото из личного архива Алексея

В Гродно Алексей оформлял документы на инвалидность из-за травм, которые получил в момент задержания. У него было множество переломов и ушибов. В 2020 году Лапе провели две операции. В Литве он планирует также просить о медицинской помощи. С гродненцем уже связались представители фондов, которые оказывают помощь беженцам из Беларуси.

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