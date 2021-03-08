День 8 марта вошел в топ-10 любимых праздников белорусов 2 8.03.2021, 15:04

Жители села реже вспоминают 8 марта, чем это делают горожане.

Первые места в рейтинге самых любимых белорусами праздников заняли Новый год, День Победы и Пасха. День 8 марта занял в рейтинге 6-е место.

Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный в октябре–ноябре 2020 года Институтом социологии НАН Беларуси. В нем задавался вопрос, который звучал следующим образом: «Какие государственные праздники Беларуси, народные праздники, другие праздничные и памятные дни являются для Вас наиболее значимыми?». Оба праздника попали в десятку, хотя и не заняли первые места. В топе оказались Новый год (69 %), День Победы (66 %) и православная Пасха (59 %), пишет thinktanks.by.

8 марта и 23 февраля занимают шестую и восьмую позиции в иерархии праздничных приоритетов. Первый назвали значимым 33 % опрошенных белорусов, второй – 20%. Показательны отличия в восприятии этих праздников мужчинами и женщинами. Хотя оба пола отмечают эти даты вместе, обмениваясь подарками и хорошим настроением, это мало влияет на мужскую и женскую солидарность. Иначе как объяснить такую картину? 23 февраля назвали значимым 30 % мужчин и лишь 12 % женщин. А вот 8 марта для прекрасной половины оказался гораздо более значимым, чем для сильного пола. Иными словами, каждый пол ревностно оберегает свой праздник.

Как показал опрос, жители села реже вспоминают 8 марта, чем это делают горожане: 28 % против 35 %. В меньшей степени о праздниках также «вспоминают» люди постарше.

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