Матеуш Моравецкий: Отчеты Еврокомиссии подтверждают, что польская экономика - лучшая в ЕС 8.03.2021, 16:45

Матеуш Моравецкий

Инвестиции в рабочие места и предпринимателей во время пандемии составили почти 43,5 миллиарда евро.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, посещая 8 марта компанию Chemet в городе Тарновске-Гуры (Силезское воеводство) заявил, что польская экономика ждет восстановления, но экономические параметры показывают, что она уже является лучшей в ЕС, передает «Польское радио».

Глава правительства в подчеркнул, что это подтверждается, в том числе, отчетами Европейской комиссии: «Данные о государственных финансах, государственном долге показывают, что в Польше наблюдается одна из самых мелких рецессий — на уровне 2,7%. Нам также удалось сохранить рабочие места. Лучшим доказательством этого является последний рейтинг, представленный Евростатом, где Польша занимает первое место по уровню безработицы — 3,1%».

Матеуш Моравецкий напомнил, что инвестиции в рабочие места и предпринимателей во время пандемии составили около 200 миллиардов злотых (почти 43,5 млрд евро).

В ближайшие годы польская экономика будет расти все быстрее и быстрее, с годовой инфляцией около 3%. Таков прогноз Национального банка Польши. Согласно отчету банка, в этом году польская экономика вырастет на 4,1%, а в 2022 и 2023 годах ВВП будет расти на 5,4% ежегодно.

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