Срок содержания Марии Колесниковой под стражей завершился 1 8.03.2021, 18:42

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Мария Колесникова

фото: tut.by

Но она не на свободе.

8 марта истек срок содержания под стражей Марии Колесниковой. Но несмотря на истечение сроков, сообщений, что ее освободили из CИЗО, нет, пишет tut.by.

Последний раз следствие продлило меру заключения Марии Колесниковой в виде содержания под стражей 6 января. Следователи продлили срок на два месяца до 8 марта. Больше о продлении сроков содержания не сообщается. Но нет и информации об освобождении Марии.

Ожидается, что только 9 марта адвокат встретится с Марией Колесниковой в СИЗО.

Марию Колесникову арестовали в рамках уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК.) Уголовное дело возбудила Генпрокуратура.

Мария Колесникова была одним из лидеров президентской кампании Виктора Бабарико и Объединенного штаба. 7 сентября ее схватили неизвестные в центре Минска, несколько дней родные и друзья ничего не знали о ее судьбе. Выяснилось, что силовики планировали принудительно вывезти ее за границу. Однако операция спецслужб провалилась: в нейтральной зоне на границе Мария порвала собственный паспорт, выскочила из автомобиля и вернулась на белорусскую территорию.

Марию признали политзаключенным и узником совести. Европарламент удостоил ее премии имени Сахарова За вклад в борьбу за права человека.

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