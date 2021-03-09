Беларусь сделала еще один шаг к девальвации 3 9.03.2021, 10:21

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Поступил важный сигнал от Нацбанка страны.

Нацбанк отчитался о состоянии внутреннего валютного рынка и резервов на 1 марта. Опубликованная статистика вряд ли может порадовать власти, пишут banki24.by.

ЗВР Беларуси за февраль сократились на 88,9 млн USD. Регулятор объяснил это платежами по валютным долгам (250 млн USD), падением цены золота и продажей валюты на биржевых торгах. Упоминание покупки валюты как источника пополнения резервов отсутствует уже третий месяц подряд.

Это значит, что 3 месяца Нацбанк выступает как нетто-продавец валюты. По нашим оценкам, за это время НБРБ реализовал валюту на сумму около 0,5 млрд USD. Отдельно за февраль 2021 года объем проданной валюты мог составить более 0,3 млрд USD. Регулятор упоминает, что в феврале власти переводили валютные долги отдельных предприятий в «зайчики».

Вероятно, это оказало сильное давление на белорусские ЗВР.

Нацбанк также указывает, что в прошлом месяце Минфин продавал валютные облигации. Вот только состав размещенных выпусков был весьма специфическим. За февраль МФ РБ продало ценные бумаги на 68,9 млн USD, из которых лишь 5,5 млн USD не были именными. Остальные облигации по данным СМИ могли быть использованы как инструмент поддержки БМЗ.

Схема поддержки выглядит так: банки-кредиторы госсектора выкупают облигации Минфина, Минфин расплачивается по валютным кредитам предприятий за счет полученных денег, банки получают свою валюту назад и теперь держат не проблемный корпоративный долг, а госдолг.

В целом через биржу в феврале продали только 3,3 млн USD облигаций Минфина. В январе покупка таким способом была еще более скромной — 0,2 млн USD. В связи с этим реальная поддержка ЗВР со стороны МФ РБ крайне невелика. Стоимость монетарного золота в резервах за месяц упала на 6,5%. На такой же процент с 1 февраля по 1 марта снизились котировки золота на международных площадках.

Следовательно, падение стоимости белорусского золота объясняется уменьшением его цены. В пересчете на деньги это составило 194,6 млн USD. Для интервенций на бирже Нацбанк использует валютные активы и не трогает золото.

На 1 марта стоимость таких активов составила 2,624 млрд USD. Еще 1,152 млрд USD на ту же дату числились в составе «прочих активов». Золото властей к 1 марта оценивалось на 2,801 млрд USD.

Растрата золотого запаса — это зачастую шаг, на который правительства идут при экстремально низких ЗВР. Пока Беларусь не была замечена в таких манипуляциях.

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