Основатель Zoom подарил акции компании на $6 миллиардов 9.03.2021, 22:19

Фото: blog.zoom.us

Приложение для видеосвязи стало особенно популярным на фоне пандемии.

В начале марта основатель компании Zoom Video Communications Эрик Юань перевел неизвестным получателям почти 18 млн акций компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Общая стоимость переведенных акций оценивается в $6 млрд. Кому именно Юань перевел акции неизвестно.

The Wall Street Journal сообщает, что сделка оформлена как два подарка по 9 млн акций каждый от двух трастов под управлением Юаня и его жены.

Издание отмечает, что подаренные акции составляют около 40% акций, которыми владел Юань и примерно 6% всех выпущенных акций компании. Всего Юань владел 15% акций компании и был крупнейшим акционером.

Компания Zoom Video Communications известна одноименной программой для организации видеоконференций. Она стало особенно популярно во время пандемии, поскольку предприятия и образовательные учреждения часто использовали его для удаленной работы и обучения. В сентябре состояние его владельца за сутки выросло на $6,6 млрд.

В ноябре после первых сообщений об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса акции Zoom Video Communications упали более чем на 17%.

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