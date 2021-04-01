Байден объявил о создании миллионов новых рабочих мест в Америке 1 1.04.2021, 7:33

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Президент США представил в Пенсильвании инфраструктурную программу стоимостью 2 триллиона долларов.

Президент Джо Байден объявил в среду о реализации масштабной инфраструктурной программы стоимостью 2 триллиона долларов, которая, по его словам, создаст миллионы рабочих мест, оживит экономику США и поможет Вашингтону конкурировать с Китаем. Президент представил свой план во время посещения Питтсбурга в штате Пенсильвания, передает «Голос Америки».

«Это крупнейшие инвестиции в американские рабочие места со времен Второй мировой войны. (Реализация плана) создаст миллионы рабочих мест, хорошо оплачиваемых рабочих мест», - подчеркнул президент.

По его словам, Соединенные Штаты «не могут откладывать ни минуты», чтобы приступить к восстановлению своей инфраструктуры. Кроме того, инвестиционный план развития инфраструктуры, как подчеркнул президент, поможет США «выиграть глобальную конкуренцию» с Китаем.

«Это уникальные инвестиции в Америку, отличающиеся от всего, что мы видели или делали, - сказал Байден, выступая в Питтсбурге, - Это большой (план). Это смелый (план). И мы сможем его осуществить».

Дорожные работы в Хейзел-Парк, штат Мичиган

Байден предлагает профинансировать инфраструктурные проекты за счет изменения налогообложения для корпораций, в том числе повысить ставку корпоративного налога с 21 до 28 процентов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, что администрация готова рассмотреть различные идеи о том, как финансировать пакет, но обеспокоенность состоянием национальной инфраструктуры разделяют представители всех флангов политического спектра.

Республиканцы в Конгрессе выражают несогласие с планом Байдена по повышению налогов, заявляя, что это нанесет ущерб американским трудящимся, замедлит экономический рост и сделает американские компании менее конкурентоспособными на мировом рынке.

Высокопоставленный представитель администрации, представивший обзор плана перед выступлением Байдена, сказал, что одна из основных задач инициативы – «сделать инфраструктуру будущего более устойчивой к изменениям климата» с помощью таких мер, как перевод автобусного парка на электрические двигатели и повышение доступности электромобилей для водителей.

Источник также рассказал, что Байден хочет изъять все свинцовые трубы из системы снабжения питьевой водой и расширить широкополосный доступ в Интернет.

Другая часть плана направлена на исследования и разработки в таких секторах, как аккумуляторы и полупроводники, а также на профессиональную подготовку специалистов для этих отраслей.

План также предусматривает ремонт автомобильных трасс и мостов, модернизацию портов, аэропортов и транспортных систем, обновление электросетей, строительство и ремонт жилых домов и коммерческих зданий, модернизацию школ и дошкольных учреждений и усовершенствование больниц для ветеранов.

Комментарии законодателей

План развития инфраструктуры, предлагаемый администрацией Байдена, уже прокомментировали некоторые законодатели.

Сенатор Шелдон Уайтхаус

Сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус, входящий в состав сенатского Комитета по проблемам окружающей среды и общественным работам, заявил, что американская инфраструктура готова к модернизации.

«У плана “Отстроить заново и лучше”, предлагаемого президентом Байденом, есть много достоинств. Мне нравится, что (план) сфокусирован на модернизации инфраструктуры.., то, что он достаточно масштабный, что позволит создавать хорошо оплачиваемые рабочие места и поднимать экономику сразу после окончания пандемии», - заявил Уайтхаус.

Еще один демократ, Крис Кунс, представляющий в Сенате штат Делавэр, также приветствовал план президента Байдена по восстановлению американской инфраструктуры.

«С помощью этого плана мы поможем американцам вернуться к работе, сможем стимулировать нашу экономику и... устранить последствия изменения климата», - заявил сенатор.

Крис Кунс отметил, что в план администрации Байдена были внесены предложенные им ранее инициативы, включая законопроект о развитии технологий улавливания и хранения углекислого газа, создание Гражданского климатического корпуса и развитие железнодорожной системы Amtrak.

Республиканцы, напротив, скептически отозвались о новой инициативе администрации Байдена.

«Если это приведет к значительному увеличению налогов и триллионному росту государственного долга, (принятие плана) маловероятно», - заявил Митч Макконнелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате. Накануне Байден позвонил Макконнеллу, чтобы проинформировать его о своем предложении.

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