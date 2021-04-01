Посол США в Беларуси продолжает работать в Вашингтоне 1 1.04.2021, 10:39

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Джули Фишер

Когда она отправится в Беларусь — не известно.

Новый американский посол в Беларуси Джули Фишер пока продолжает работать в центральном аппарате Госдепартамента в Вашингтоне. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, пишет ТАСС.

«Она не в Минске. Она в данный момент базируется здесь», - сказал Прайс про Фишер. Дипломат не уточнил, когда именно посол США может отбыть в Минск.

«Она [Фишер] продолжает быть нашим послом в Беларуси», - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США. «Она ездила в регион, посетила Европу, насколько я помню, лишь на прошлой неделе, встречаясь с некоторыми нашими союзниками и партнерами, чтобы <…> координировать наши коллективные усилия в поддержку народа Беларуси», - отметил Прайс.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения начали теплеть в 2015-м. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. На должность американского посла в Минске была назначена Фишер. Однако этот процесс остановился после жесткого подавления уличных акций и арестов, последовавших за выборами 2020 года.

26 марта заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Кара Макдоналд заявила, что Фишер пока не прибыла в Минск, поскольку ждет получения визы для въезда в Беларусь.

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