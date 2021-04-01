Эксперт: Запрет импорта повредит в первую очередь Беларуси 3 1.04.2021, 11:16

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Белорусы могут ощутить то же, что и несколько лет россияне.

Газета «Белорусы и рынок» поинтересовалась у директора Исследовательского центра ИПМ, Александра Чубрика, как белорусские контрсанкции скажутся на экономике страны?

Лукашенко подписал Указ № 128 «О применении специальных мер». Как сообщила его пресс-служба, «документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов».

Указом предусмотрено введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Совмином.

Напомним, что санкции в октябре минувшего года Евросоюз, а затем США, ввели в отношении белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и жестокое подавление протестов в Беларуси, первый пакет санкций. К ним присоединились ряд стран, не входящих в ЕС.

В 2020 и 2021 годах были приняты еще три пакета санкций, значительно расширивших список ответственных за подавление протестов чиновников и силовиков. В них были также включены ряд юридических лиц, в том числе компании «Белтехэкспорт» (экспорт оружия и спецтехники), «Синезис» (разработка систем распознавания лиц), ряд военных заводов и Dana Holdings (крупнейший застройщик).

- Как относиться к довольно неожиданному шагу белорусских властей?

- Когда принимается труднообъяснимое решение, всегда возникает вопрос – чем оно будет наполняться? На данный момент предмета для комментариев нет, потому что пока неизвестно, каковыми будут дальнейшие действия белорусских властей, - какие товары и страны войдут в списки, утвержденные правительством насколько широким будет этот перечень. Остается следить за развитием событий.

- Если предпринятые белорусскими властями шаги будут не декоративными, а масштабными, как в России – каковы будут последствия?

- Подобные вещи всегда оборачиваются против собственных потребителей.В случае ввода антисанкций белорусы ощутят примерно то же, что несколько лет назад наши соседи россияне, когда в РФ сильно подорожала, например, рыба, другие продукты и товары. В накладе в итоге оказались российские потребители, российский бюджет и, пожалуй, российские компании-импортеры.

Второй эффект от принятых Кремлем санкций – это появление и развитие разного рода контрабандных схем с учетом открытости границы с Беларусью. Те же схемы могут начать работать и в нашем случае.

Но введение санкций Кремлем имело влияние на российских контрагентов, так как РФ – это крупный рынок. А Беларусь – это маленький рынок, не сравнимый по объемам с российским. И даже масштабный запрет не окажет существенного влияния на экономики европейских стран – наша доля в экспорте ЕС минимальна.

- Можно ли предположить, что в случае введения масштабных санкций возникнет полуанекдотичная ситуация, и обходные санкционные схемы станут работать в обратную сторону – контрабанда пойдет через Россию в Беларусь?

- Мы и так поставляем из России множество вещей, которые могли бы импортировать напрямую. Взять то же бессмысленное (и даже вредное) ограничение в 22 евро на посылки, породившее каналы альтернативных «транзитных» поставок из РФ. Подобные схемы возникают и будут всегда возникать при любых ограничениях.

- Каковы сценарии контрсанкций?

- Возможно, этот указ станет лишь декларацией, демонстрацией того, что «мы горячо протестуем против актов агрессии». А возможно он наполнится конкретным содержанием, и тогда возникнут негативные эффекты, о которых я сказал ранее. Но мне кажется, вероятность того, что контрсанкции будут масштабными, невелика. Потому что вариант с запретом на импорт широкого круга товаров и услуг из большого числа стран добавит негатива в и без того сложной ситуации в экономике. Вряд ли это то, чего добиваются экономические власти.

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