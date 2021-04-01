Ученые: Черное море до сих пор «переживает» последний ледниковый период 1.04.2021, 14:23

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Необычное открытие было совершено в секторе под названием «конус Дуная».

Ученые из Бременского университета заявили о том, что Черное море до сих пор «не пережило» ледниковый период, который завершился почти 12 тысяч лет назад. По их словам, наиболее глубокие части Черного моря все еще реагируют на изменения климата, которые были вызваны последним ледниковым периодом, сообщает Naked science.

В ходе исследования ученые провели анализ газовых гидратов в северо-западной части Черного моря, известной как «конус Дуная». Это реликтовый объект, представляющий собой отложения метана, захваченного молекулами воды (отложения похожи на лед), находящиеся у берегов Румынии на большой глубине.

Ученые провели анализ газовых гидратов, измерили температуру и другие показатели. Оказалось, что свободный метан под морским дном до сих пор реагирует на похолодание, которое закончилось 11590 лет назад.

«С нашей точки зрения, граница устойчивости газ-гидрат уже приблизилась к более теплым условиям в геологической среде. Но свободный метан, который всегда находится на этой нижней границе, еще не смог подняться до этой планки», — заявил один из ученых Михаэль Ридель.

На это же указывают и более ранние исследования. Они показали, что измерения глубины морского дна (при помощи сейсмического отражателя) и основание зоны стабильности газовых гидратов не соответствуют друг другу. Это, по мнению ученых, и связано со свободным метаном, который искажает данные.

Около 20 тысяч лет назад уровень воды в Черном море был примерно на сто метров ниже, чем сегодня. Поэтому она оказывала меньшее давление на морское дно, а еще была значительно прохладнее. Но свободный метан находился в том же состоянии.

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