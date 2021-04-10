Der Tagesspiegel: Как Запад может остановить Путина 12 10.04.2021, 9:27

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Отключение Россию от международной системы платежей SWIFT обсуждается все чаще.

Борьба с коронавирусом сейчас находится в центре всеобщего внимания. Это понятно. Но неужели она настолько сильно притупляет умы, что даже угроза войны в Европе не может вызволить немецкую политику из этого плена?

Именно это сейчас проверяет Владимир Путин. В 2 тысячах километров к востоку от Берлина он продвигает свои войска и прибегает к той же пропаганде, что применялась и перед наступлениями на Крым и Восточную Украину: соотечественники под угрозой, надо защищать их права, пишет Der Tagesspiegel (перевод — inosmi.ru).

Кажется, в Берлине это никого не волнует. Правительство и его представители, специализирующиеся на внешней политике, говорят, что встревожены. Но они не делают ничего, что могло бы дать их гражданам или Путину ощущение, что они действительно встревожены и воспринимают эскалацию всерьез.

В этом-то и проблема.

Никто точно не знает намерений Путина

На дальнем расстоянии никто точно не может сказать, каковы намерения Путина. Может, он хочет воспользоваться тем, что все сосредоточены на борьбе с коронавирусом, и захватить Мариуполь и сухопутный коридор, ведущий к Крыму, и таким образом обезопасить водоснабжение оккупированного полуострова? В 2014 году международные протесты и санкции вынудили его отложить эти стратегические захватнические планы.

Или он хочет проверить реакцию нового президента США Джо Байдена? А может, для него важна лишь демонстрация мощи внутри страны в год проведения выборов.

Лозунг Кремля: посмотрим, что получится

Вероятно, Путин сам еще не решил, каким будет его следующий ход. Он рассматривает все варианты. Много лет он действует под лозунгом «Посмотрим, что получится».

Поэтому можно с точностью сказать одно. В конце концов его действия зависят и от того, как отреагируют Германия, Европа и США. Или не отреагируют. Он просчитывает издержки, выгоду и риски своих действий.

Поэтому если он сделает из нынешнего коронавирусного летаргического сна вывод, что «им все равно, введу я войска или нет», это будет фатально. Именно это увеличит угрозу войны, пока еще потенциальную.

У Европы и США есть много опций — если они едины

Что могут сделать Германия, Европа и США, чтобы заставить Путина отказаться от угроз и не идти в атаку? Проявить решительность и сплоченность. И использовать широкий спектр инструментов, которые есть в распоряжении у Запада — от угроз санкциями до поддержки Украины.

Но на практике все не так просто. Хотя ЕС и США экономически в 15 раз сильнее России, но пока среди них нет единства в отношении инструментов и масштаба их применений, Путин чувствует уверенность.

Реакция Германии кажется США нерешительной. В контексте продвижения российских войск Джо Байден провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским и обещал ему поддержку, в том числе военную. В этом многие немцы увидели опасную эскалацию.

Поставки вооружений могут закрепить мир

США, разумеется, не намерены посылать своих солдат на защиту Украины. Украина не входит в НАТО. Но, по мнению экспертов, поставки вооружений могут способствовать установлению мира. Пророссийские танковые соединения на несколько километров отошли от линии фронта, когда узнали, что США поставили Украине противотанковое вооружение.

Все знают, что Украина не сможет выиграть открытую войну с Россией даже при значительной поддержке Запада. Но Запад может увеличить потенциальные издержки российского нападения и таким образом удержать Путина от подобных действий. Гробы с телами погибших не станут подспорьем в год проведения выборов. Кроме того, русский народ знает, что каждый рубль, идущий на войну с Украиной, вычитается из его обеспечения.

И экономические санкции могут оказать сильное воздействие. Их спектр также широкий — закрыть «Северный поток — 2», заморозить банковские счета российских функционеров, связанных с войной на Украине, или даже отключить Россию от международной системы платежей SWIFT.

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