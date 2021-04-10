Два нокдауна для лукашистов 5 10.04.2021, 11:14

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Для прислужников агрофюрера в Минске и регионах начался настоящий ад.

Вот посмеялись мы с Пружан по поводу того, что чиновники требуют устанавливать флаги на высоте как минимум трех метров и окружать их камерами, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

А меж тем, беспокойство чиновников возникло не на пустом месте. В соседней Жабинке партизанская борьба с красно-зелеными флагами в самом разгаре. А завесили ими буквально весь город, чем крайне недовольны местные жители.

13 марта флаг был снят и сожжен флаг, который не очень гордо реял на здании редакции местного инструмента пропаганды – «Сельскай праўды». То, что раньше называлось следственным комитетом, завело уголовное дело, но ищут давно, но не могут найти.

История как будто бы закончилась: над редакцией повесили новый флаг, но для сторонников агрофюрера начался настоящий ад. За последние три недели жабиновские партизаны срывали флаги еще 6 раз: с магазинов и местной библиотеки (дважды).

Пружанские методы вешать выше и оборудовать такие места камерами не очень помогают. В ночь на Дзень Волі флаг был сорван с крыши одного из магазинов вместе с камерой.

Да, вместо красно-зеленых флагов партизаны, конечно, вывешивают бело-красно-белые. Местные чиновники в шоке и не знают, как с этим бороться. Противостояние продолжается. История с флагами – это, конечно, образцовый кейс, как делать не надо, если твоя задача – не поселить в людей ненависть к красно-зеленому флагу. Очень хорошо показывает, что пропаганда пребывает в глубоком нокдауне.

А теперь расскажем про нокдаун экономический. Администрацией Первомайского района Минска поставлена задача привлечь в район 4 миллиона долларов в виде безвозмездной иностранной помощи.

В деле все:

заместители глав администрации района (назначить ответственных);

начальники структурных подразделений района (предоставить перечень гуманитарных проектов);

руководители предприятий (снизить нагрузку на бюджет за счет гуманитарных проектов);

руководители общественных организаций (активизировать работу в конкурсах);

начальник управления социальной защиты (предоставить комплекс мер по привлечению помощи).

Теперь вы знаете, что такое тлен. От документа веет бессилием и безысходностью. Кажется, что напыщенное лицо товарища Шашка (глава администрации района — ред.) может треснуть от серьезности, с которой он доводил до своих подчиненных эти идиотские невыполнимые планы.

Товарищ Шашок, пора сдавать партбилет. Ничего привлечь у вас не получится. Можете уже отчитываться наверх, что все пропало.

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