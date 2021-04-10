Наряду с Черчиллем и королевой Викторией: как Британия сегодня почтит память принца Филиппа 1 10.04.2021, 14:00

Церемонию будут транслировать в интернете и по британскому телевидению.

В субботу, 10 апреля, Великобритания почтит память принца Филиппа, умершего супруга королевы Елизаветы II, серией оружейных залпов. Они прозвучат в самой Британии и на британских военных кораблях в открытом море. Об этом сообщает ВВС (перевод – nv.ua).

В 12:00 по местному времени серию пушечных залпов памяти умершего в 99 лет герцога Эдинбургского начнут в Лондоне, Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте. Выстрелы из старинных орудий произведут в лондонском Тауэре, замках Кардифф и Хиллсборо, Эдинбургском замке, а также на военно-морской базе Портсмут.

В казармах королевской артиллерии в Вулидже для церемонии задействуют пушки времен Первой мировой войны — из них же стреляли в 1947 году в ознаменование свадьбы принца Филиппа, а позднее — во время коронации Елизаветы II.

Кроме того, из своих орудий в это же время в открытом море будут стрелять эсминец HMS Diamond, фрегат HMS Montrose. Как известно, в годы Второй мировой войны принц Филипп служил в британском королевском флоте.

Министерство обороны Великобритании уточнило, что всего каждая из батарей произведет 41 залп с периодичностью по одному в минуту.

Фото: EPA

Траурные салюты памяти герцога Эдинбургского будут транслировать в интернете и по британскому телевидению.

Эту традицию используют лишь в особых случаях: оружейные залпы из пушек давали также после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965 году.

9 апреля в Великобритании начался общенациональный траур из-за смерти принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Он умер в Виндзорском замке утром 9 апреля в возрасте 99 лет.

Флаги по всей стране приспущены. В течение восьми дней в Британии не будут принимать законы, так как королева на этот период отходит от государственных дел. После похорон супруга королева продолжит держать траур наедине, но вернется к государственным обязанностям. Ожидается, что траур в Великобритании продлится 10 дней, а траур членов королевской семьи — 30 дней. В этот период они будут носить черную или темную одежду и траурные повязки.

Фото: Reuters

Также в Британии началась подготовка к похоронам принца Филиппа. Они не будут носить государственный характер, а перед церемонией захоронения не будет публичной церемонии прощания. Церемония пройдет согласно плану, составленному самим герцогом Эдинбургским, который пожелал избежать каких-либо государственных формальностей. Мужа королевы похоронят в Виндзорском замке, отпевать его будут в часовне Святого Георгия, что на территории Виндзорского замка, куда не будет доступа публики.

Фото: Reuters

В связи с ограничениями, связанными с пандемией Covid-19, британцев убедительно попросили воздержатся от попыток посетить какие-либо мероприятия, связанные с похоронами. Их дату пока не называли официально.

Фото: PA

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