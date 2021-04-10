закрыть
10 апреля 2021, суббота, 14:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Наряду с Черчиллем и королевой Викторией: как Британия сегодня почтит память принца Филиппа

1
  • 10.04.2021, 14:00
Наряду с Черчиллем и королевой Викторией: как Британия сегодня почтит память принца Филиппа

Церемонию будут транслировать в интернете и по британскому телевидению.

В субботу, 10 апреля, Великобритания почтит память принца Филиппа, умершего супруга королевы Елизаветы II, серией оружейных залпов. Они прозвучат в самой Британии и на британских военных кораблях в открытом море. Об этом сообщает ВВС (перевод – nv.ua).

В 12:00 по местному времени серию пушечных залпов памяти умершего в 99 лет герцога Эдинбургского начнут в Лондоне, Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте. Выстрелы из старинных орудий произведут в лондонском Тауэре, замках Кардифф и Хиллсборо, Эдинбургском замке, а также на военно-морской базе Портсмут.

В казармах королевской артиллерии в Вулидже для церемонии задействуют пушки времен Первой мировой войны — из них же стреляли в 1947 году в ознаменование свадьбы принца Филиппа, а позднее — во время коронации Елизаветы II.

Кроме того, из своих орудий в это же время в открытом море будут стрелять эсминец HMS Diamond, фрегат HMS Montrose. Как известно, в годы Второй мировой войны принц Филипп служил в британском королевском флоте.

Министерство обороны Великобритании уточнило, что всего каждая из батарей произведет 41 залп с периодичностью по одному в минуту.

Фото: EPA

Траурные салюты памяти герцога Эдинбургского будут транслировать в интернете и по британскому телевидению.

Эту традицию используют лишь в особых случаях: оружейные залпы из пушек давали также после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965 году.

9 апреля в Великобритании начался общенациональный траур из-за смерти принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Он умер в Виндзорском замке утром 9 апреля в возрасте 99 лет.

Флаги по всей стране приспущены. В течение восьми дней в Британии не будут принимать законы, так как королева на этот период отходит от государственных дел. После похорон супруга королева продолжит держать траур наедине, но вернется к государственным обязанностям. Ожидается, что траур в Великобритании продлится 10 дней, а траур членов королевской семьи — 30 дней. В этот период они будут носить черную или темную одежду и траурные повязки.

Фото: Reuters

Также в Британии началась подготовка к похоронам принца Филиппа. Они не будут носить государственный характер, а перед церемонией захоронения не будет публичной церемонии прощания. Церемония пройдет согласно плану, составленному самим герцогом Эдинбургским, который пожелал избежать каких-либо государственных формальностей. Мужа королевы похоронят в Виндзорском замке, отпевать его будут в часовне Святого Георгия, что на территории Виндзорского замка, куда не будет доступа публики.

Фото: Reuters

В связи с ограничениями, связанными с пандемией Covid-19, британцев убедительно попросили воздержатся от попыток посетить какие-либо мероприятия, связанные с похоронами. Их дату пока не называли официально.

Фото: PA
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина