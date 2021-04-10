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Поляки отдают дань памяти жертвам Смоленской катастрофы

  • 10.04.2021, 20:43
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Поляки отдают дань памяти жертвам Смоленской катастрофы

10 апреля 2010 года в катастрофе самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек.

10 апреля 2010 года в катастрофе самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария, а также последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский. Польская делегация направлялась в Катынь, чтобы почтить память польских офицеров, убитых весной 1940 года сотрудниками НКВД СССР, передает «Польское радио».

Пресс-секретарь правящей в Польше партии «Право и справедливость» Анита Червиньская сообщила, что траурные мероприятия по случаю 11-й годовщины Смоленской катастрофы пройдут в строгом санитарном режиме. В мероприятиях примут участие, в частности брат Леха Качиньского, председатель «Права и справедливости», вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Матеуш Моравецкий, спикер Сейма Эльжбета Витек и представители правительства.

Утром в костеле на Краковском предместье Варшавы прошло богослужение в память о трагически погибших представителях польской политической и военной элиты. После нее государственная делегация возложила цветы к памятникам президенту Леху Качиньскому и жертвам Смоленской катастрофы на площади Пилсудского. Затем члены делегации возложили цветы к могилам жертв Смоленской катастрофы.

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