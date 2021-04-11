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Посол Швейцарии посетил Наталью Херше

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  • 11.04.2021, 13:30
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Посол Швейцарии посетил Наталью Херше

Смелая женщина поблагодарила всех, кто ее поддерживает.

Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт посетил свою соотечественницу, уроженку Беларуси Наталью Херше, которая отбывает наказание в гомельской исправительной колонии № 4, пишут naviny.online.

Визит состоялся 9 апреля.

«Несмотря на непростые условия, дела у нашей гражданки идут хорошо. Наталья вновь благодарит всех, кто поддерживает ее здесь и в других странах», — написал дипломат в «Твиттере».

Комментируя в другом твите сообщение швейцарской миссии в ЕС о важности развития железнодорожного транспорта для улучшения экологической ситуации, Альтерматт отметил, что ездил в Гомель на суперсовременном («top modern») поезде «Штадлер» производства швейцарской компании Stadlerrail в Фаниполе.

7 декабря 2020 года суд Советского района Минска признал Наталью Херше виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК) и приговорил к 2,5 года лишения свободы и выплате 1.000 рублей пострадавшему силовику. Согласно судебному решению, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения». Женщина вину не признала.

Белорусские правозащитники считают Херше политзаключенной.

По их информации, осужденная два раза объявляла голодовку. В январе она отказалась от еды из-за того, что ей не передавали почту. Тогда ее перевели в камеру с лучшими условиями, туда же передали письма. В последнюю неделю февраля и первую неделю марта Херше голодала из-за того, что родных не оповестили о ее переводе в гомельскую колонию. Кроме того, ей вновь перестали передавать письма.

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