Белорусы — властям: Мы знаем, что вы сделали 11 апреля в метро 9 11.04.2021, 13:55

7,696

По всей стране проходят акции с требованием судить бандитов Лукашенко.

Сегодня по всей Беларуси проходят акции в память о десятой годовщине теракта в минском метро, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Ничто не забыто. Никто не забыт», — заявляют участники акции и требуют суда над бандитами Лукашенко, организовавшими теракт.

Телеграм-канал «Хартия 97%» сообщает об акциях в Минске и регионах:

- Жители Вилейки вышли на акцию против бандитов у власти;

- Солигорск знает, кто стоит за взрывом в минском метро;

- Минская Малиновка помнит о пострадавших в метро и событиях 9 августа;

- Новогрудчане знают правду о событиях 11 апреля 2011 года, как и вся страна. 15+2 убитых. Виновный обязательно понесет наказание!

Боровляны в память о пострадавших от взрыва в минском метро провели акции и записали видео:

В годовщину трагедии в минском метро жители столицы записали ролик, адресованный Лукашенко и его бандитам:

«Мы знаем, что вы сделали 11.04.2011», — заявили авторы видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.