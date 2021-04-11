Белорусы — властям: Мы знаем, что вы сделали 11 апреля в метро

Белорусы — властям: Мы знаем, что вы сделали 11 апреля в метро9
- 11.04.2021, 13:55
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По всей стране проходят акции с требованием судить бандитов Лукашенко.
Сегодня по всей Беларуси проходят акции в память о десятой годовщине теракта в минском метро, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Ничто не забыто. Никто не забыт», — заявляют участники акции и требуют суда над бандитами Лукашенко, организовавшими теракт.
Телеграм-канал «Хартия 97%» сообщает об акциях в Минске и регионах:
- Жители Вилейки вышли на акцию против бандитов у власти;
- Солигорск знает, кто стоит за взрывом в минском метро;
- Минская Малиновка помнит о пострадавших в метро и событиях 9 августа;
- Новогрудчане знают правду о событиях 11 апреля 2011 года, как и вся страна. 15+2 убитых. Виновный обязательно понесет наказание!
Боровляны в память о пострадавших от взрыва в минском метро провели акции и записали видео:
В годовщину трагедии в минском метро жители столицы записали ролик, адресованный Лукашенко и его бандитам:
«Мы знаем, что вы сделали 11.04.2011», — заявили авторы видео.