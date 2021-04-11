Почти две тысячи фур скопилось на выезд из Беларуси 1 11.04.2021, 18:36

3,336

Самая большая очередь скопилась на белорусско-литовской границе.

Выезда из Беларуси ожидают почти 1,9 тысяч грузовиков. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета по состоянию на 18.00, пишет tut.by.

Самая большая очередь скопилась на белорусско-литовской границе. В «Каменном Логе» выезда в Литву ждут более 490 большегрузов, еще 270 машин стоят в «Котловке», 250 — в «Привалке» и 230 — в «Беняконях». Стоит отметить, что с 12 апреля заработают еще три пункта пропуска: «Видзы», «Лоша» и «Лынтупы».

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» стоят более 170 машин, еще 30 фур ожидают в «Урбанах».

Очередь скопилась и на выезд в Украину: в «Новой Гуте» в очереди более 60 автомобилей.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Брузги» стоят более 150 грузовиков, еще 150 ожидают в «Козловичах» и 90 — в «Берестовице».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».