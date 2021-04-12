Внутренний госдолг Беларуси бьет рекорды, внешний будет дорожать 1 12.04.2021, 8:30

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Долговая нагрузка на госфинансы будет расти.

Внутренний госдолг в 2021 году выходит на новые максимумы, но при этом внешний долг пока не растет. Процессы в сфере госфинансов связаны с экономической и политической ситуацией в стране, и по этим причинам вероятно, что новые долги будут дороже предыдущих, пишет сайт naviny.online.

Почему госдолг будет продолжать расти

В прошлом году отдельные показатели внешнего долга Беларуси, которые используются в качестве индикаторов платежеспособности страны, ухудшились.

Это стало следствием нескольких факторов — сокращение экспорта, валютной выручки, золотовалютных резервов.

В результате, согласно расчетам центрального банка, критерии платежеспособности Беларуси изменились не в лучшую сторону: за 2020 год отношение валового внешнего долга Беларуси к ВВП увеличилось с 63,1% до 70,2%.

В тот же период отношение валового внешнего долга к годовому объему экспорта товаров и услуг увеличилось с 97% до 113,8%.

Одновременно с этим произошло ухудшение и такого показателя, как отношение золотовалютных резервов к краткосрочным внешним показателям. Если в начале 2020 года международные резервные активы покрывали 92,2% краткосрочного внешнего долга, то в начале 2021-го — только 73,3%.

Тем не менее, несмотря на ухудшение индикаторов платежеспособности, Беларусь намерена продолжать привлекать внешние заимствования.

Во-первых, нужно находить деньги, чтобы рассчитаться по старым долгам. Во-вторых, дефицит республиканского бюджета, по уточненным данным, может составить 3,5% ВВП в текущем году, и для финансирования этого дефицита также нужны деньги.

Поэтому новые внешние заимствования будут.

«Начаты организационные мероприятия для обеспечения возможности размещения облигаций на территории России. Помимо этого прорабатывается возможность привлечения заимствований у международных финансовых организаций в 2022 году, переговоры с которыми находятся в активной стадии», — сообщила в марте замминистра финансов Ольга Тарасевич.

Однако в 2021 году пока не было зафиксировано крупных сделок по привлечению внешних займов. Зато увеличивается и выходит на новые максимумы (в рублевом выражении) внутренний государственный долг.

В начале года он составлял 9,88 млрд рублей, на 1 февраля достиг рекордных 11,63 млрд рублей. В конце марта Минфин отчитался, что к 1 марта внутренний госдолг вышел на новый максимум — 11,74 млрд рублей.

Пока никто официально не объяснил, почему внутренний госдолг в этом году бьет рекорды, и это понятно — в основе этой динамики лежат решения, которые были засекречены. Однако, по неофициальной информации, которую никто не опроверг, рост внутреннего госдолга обусловлен реструктуризацией долгов Белорусского металлургического завода.

Скорее всего, это была вынужденная мера. Согласно аудиторскому заключению, на начало 2020 года обязательства завода превышали внеоборотные активы на 2 млрд рублей, и в связи с этим аудиторы указывали на «существенную неопределенность» в способности БМЗ продолжать свою деятельность.

Рост внутреннего госдолга в этом году сопоставим с долговой нагрузкой на БМЗ, поэтому очень похоже на то, что для спасения металлургического предприятия государству пришлось подставлять плечо.

Новые долги будут дороже предыдущих

Белорусские экономисты предполагают, что помощь государства может понадобиться и другим предприятиям, а значит, перетекание корпоративных долгов в государственный продолжится.

«Рост внутреннего госдолга обусловлен тем, что государство в 2021 году взяло на себя функции гаранта по долгам госсектора. Если эта схема будет и дальше применяться, внутренний госдолг будет расти. Однако перекладывание корпоративных валютных долгов на государство — отнюдь не безобидная история, поскольку бюджет на себя берет валютные риски, а также риски неплатежеспособности госпредприятий», — отметил в комментарии старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

Другой важный тренд в сфере госфинансов, который ожидают экономисты, — увеличение стоимости будущих заимствований.

«У Беларуси теряются контакты с западным миром. Сейчас наша страна может рассчитывать в основном только на российские деньги. Учитывая уязвимое положение Беларуси, стоимость заимствований по этой причине будет расти», — предположила в комментарии научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

При этом коснется это, считают эксперты, всех резидентов Беларуси.

«Негативный прогноз международных рейтинговых агентств по суверенным кредитным рейтингам Беларуси ведет к повышению потенциальной стоимости заимствований как для корпоративного сектора, так и для государства», — считает Крук.

Такой поворот событий, полагает экономист, не вписывается в планы, которые ранее озвучивало правительство.

«Ранее белорусские власти говорили о том, что новые заимствования должны быть дешевле предыдущих. Однако сейчас мы можем получить обратную ситуацию — новые долги могут оказаться дороже предыдущих, и это будет негативный сигнал для Беларуси», — убежден Крук.

Экономическая теория говорит о том, что для предотвращения роста долговой нагрузки на экономику стоимость суверенных заимствований должна быть сопоставима с темпами экономического роста.

Однако добиться этого при нынешней политической и экономической ситуации Беларусь вряд ли сможет, считают эксперты.

«Международные финансовые институты прочат Беларуси долгосрочный экономический рост в районе 1%, и в таких условиях привлекать рыночные заимствования по ставкам 6-9% годовых, — значит, еще больше повышать долговую нагрузку на экономику», — отмечает Акулова.

Чтобы этого не происходило, Беларуси нужно ускорять темпы экономического роста и снижать стоимость заимствований.

«Для всего этого Беларуси нужно выстраивать добрые отношения и научиться вести диалог со всем миром, а не только с Россией», — резюмировала Акулова.

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