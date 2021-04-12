В Беларуси запретили вещание телеканала Euronews 16 12.04.2021, 9:40

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В Мининформе заявили, что «было нарушено законодательство о рекламе».

«Белтелеком» перестал ретранслировать в стране телеканал Euronews, договор с ним не продлен. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости, которой информацию подтвердили в компании.

Утром 12 апреля пользователи интерактивного телевиденья Zala от «Белтелеком» заметили сообщение бегущей строкой, что «с 12 апреля трансляция телеканала прекращена». У других операторов на момент публикации материала — например, Voka от А1 или Космос-Телеком — телеканал пока транслируется.

В РИА «Новости» следующим сообщением добавили: «Ретрансляция телеканала Euronews прекращена в Беларуси из-за выявленного нарушения законодательства о рекламе, сообщили в мининформе».

Мининформ заявил, что телеканал Euronews исключен белорусским Министерством информации из списка иностранных СМИ, которым разрешено распространение на территории нашей страны. Срок действия ранее выданного разрешения истек.

Вместо него будет транслироваться российский канал о Второй мировой войне «Победа».

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