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Белорусы Бостона проводят акции 35 недель подряд

  • 12.04.2021, 13:30
Белорусы Бостона проводят акции 35 недель подряд

Фотофакт.

Уже 35 недель подряд белорусы Бостона собираются на акциях солидарности, сообщили активисты сайту Charter97.org. 11 апреля они цветами и минутой молчания почтили память жертв теракта в минском метро в 2011 году.

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