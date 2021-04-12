Белорусы Бостона проводят акции 35 недель подряд 12.04.2021, 13:30

Фотофакт.

Уже 35 недель подряд белорусы Бостона собираются на акциях солидарности, сообщили активисты сайту Charter97.org. 11 апреля они цветами и минутой молчания почтили память жертв теракта в минском метро в 2011 году.

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