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Медики назвали продукт, который очень полезен для сердца и щитовидной железы

  • 12.04.2021, 16:38
  • 9,472
Медики назвали продукт, который очень полезен для сердца и щитовидной железы

Этот продукт важен и для работы иммунной системы.

Сельдь, которую любят многие белорусы, оказалась очень полезной для сердца и щитовидной железы рыбой. Как пояснила lenta.ua украинский диетолог Светлана Фус, благодаря входящим в состав продукта калию и магнию также можно улучшить состояние сосудов.

По словам медика, в сельди содержится огромное количество полезных жиров, витаминов, аминокислот, минералов и других питательных веществ. В этой рыбе много селена, йода и витамина Е. Помимо этого сельдь богата на омега-3 жирные кислоты. Диетолог считает, что польза этой рыбы явно недооценена. Между тем регулярное употребление сельди снижает угрозу возникновения сахарного диабета. Содержащиеся в мясе рыбы вещества способствует укреплению костной системы. Также сельдь замедляет процессы старения, повышает уровень гемоглобина и благотворно влияет на зрение.

Сельдь важна и для работы иммунной системы. К тому же она сводит к минимуму ущерб, который причиняют свободные радикалы. Эта рыба защищает от депрессии, улучшает состояние кожи, делая ее более упругой и эластичной, и предупреждает появление возрастных морщин.

Содержащиеся в сельди омега-3 жирные кислоты возвращают артериям эластичность и снимают воспаление. Также регулярное употребление рыбы позволяет снизить угрозу возникновения онкологии и предупредить атеросклероз.

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