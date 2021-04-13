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Forbes назвал лучших венчурных инвесторов мира

  • 13.04.2021, 18:30
Forbes назвал лучших венчурных инвесторов мира

Издание представило «список Мидаса».

Издание представило «список Мидаса», в который вошли 100 самых успешных венчурных инвесторов. Рейтинг назван в честь легендарного царя Мидаса, обладавшего даром превращать все в золото, передает РБК.

Forbes в партнерстве с инвесткомпанией TrueBridge Capital Partners представил The Midas List — список самых успешных венчурных инвесторов мира. Рейтинг, который включает 100 лучших венчурных инвесторов, назван в честь легендарного царя Фригии Мидаса, обладавшего способностью обращать любую вещь в золото.

На первом месте впервые оказался партнер Sequoia Capital Альфред Лин, бывший исполнительный директор онлайн-ретейлера Zappos. Он поднялся за год сразу на 31 позицию благодаря инвестициям в два крупнейших IPO 2020 года — сервисов аренды жилья Airbnb и доставки еды DoorDash. Помимо Альфреда Лина, ставки на Airbnb сделали еще 13 участников «списка Мидаса», а на DoorDash — еще семь инвесторов.

Вторую строчку рейтинга занял основатель и управляющий партнер Sequoia Capital China Нил Шэнь. Ранее он три раза подряд становился лидером рейтинга. Его самой заметной инвестицией года Forbes назвал вложения в китайскую компанию ByteDance, владельца популярного сервиса коротких видео TikTok.

На третьей позиции рейтинга — управляющий партнер GGV Capital Ханс Тунг, инвестировавший в приложение для покупок Wish, финтех-компанию Affirm, онлайн-площадку для новой и подержанной одежды Poshmark, мессенджер Slack и фитнес-компанию Peloton.

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